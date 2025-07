Gunzilla Games conferma un nuovo round di licenziamenti

HQ

Gunzilla Games, lo sviluppatore dietro il battle royalOff The Grid e cyberpunk free-to-play, ha subito il suo secondo lotto di licenziamenti negli ultimi tre mesi, mentre la società continua a passare attraverso un processo di ristrutturazione.

Come riportato da Insider Gaming, i dipendenti di Gunzilla Games hanno pubblicato su LinkedIn di essere stati licenziati e di essere in cerca di lavoro. Il numero esatto dei dipendenti licenziati è sconosciuto, ma circa una mezza dozzina di dipendenti si sono espressi apertamente sulla loro partenza.

Off The Grid è un battle royale ambientato in un futuro cyberpunk in cui il giocatore si trasforma in una macchina per uccidere scambiando diversi arti cibernetici e potenziamenti. Il gioco supporta anche un marketplace NFT e, sebbene abbia avuto clamore da parte dei grandi streamer, non siamo ancora sicuri di quando verrà lanciato. Steam ha attualmente il gioco elencato per un lancio a luglio 2025, ma sembra improbabile.