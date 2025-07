Guy Ritchie abbandona Road House 2

HQ

Road House 2 rimane una priorità assoluta per Amazon MGM Studios, ma sembra che il regista pianificato del film non abbia la stessa lista di priorità. Guy Ritchie, che in precedenza era stato annunciato per dirigere il sequel, non è più legato al progetto.

Deadline riporta che Ritchie è uscito dal film, ma non è stata fornita alcuna ragione particolare sul motivo per cui non è più legato. Road House, un reboot del film del 1989 con Patrick Swayze, vede Jake Gyllenhaal recitare nei panni di Dalton, un ex combattente UFC che diventa buttafuori in una roadhouse delle Florida Keys.

La sceneggiatura di Road House 2 proviene da Will Beall di Bad Boys: Ride or Die, e Amazon probabilmente vorrà trovare un nuovo regista il prima possibile per capitalizzare i milioni di visualizzazioni portate dal primo film.