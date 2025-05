Guy Ritchie confermato per la reunion di Jake Gyllenhaal nel sequel di Road House

HQ

Il remake di Prime Video di Road House finì per essere un mega successo, tanto che Amazon MGM Studios iniziò rapidamente le procedure per creare un film successivo. È stato affermato che Jake Gyllenhaal avrebbe ripreso il ruolo dell'ex combattente di MMA Dalton nel film, ma ciò che non è mai stato notato è stato chi sarebbe stato dietro la macchina da presa e al posto del regista, poiché Doug Liman non tornerà per il compito.

Deadline ha ora affermato che Guy Ritchie dirigerà questo sequel in arrivo, continuando ulteriormente una relazione con Gyllenhaal che ha recentemente incluso il film d'azione militare del 2023 Covenant.

Per il resto, siamo ancora in attesa di ulteriori notizie sul film. Non è chiaro quale sarà la trama, incluso se riporterà l'azione alle Florida Keys o invece si dirigerà altrove. Non si sa ancora quando inizierà la produzione, né quando sarà la premiere, ma si spera che ora che la star protagonista e il regista sono bloccati, inizieranno a diffondersi notizie più significative.