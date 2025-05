Haaland e Vinícius Jr. saranno i due giocatori più preziosi della Coppa del Mondo per club FIFA

HQ

La Coppa del Mondo per club FIFA del mese prossimo sarà un'occasione insolita per riunire alcuni dei più grandi giocatori del mondo in un periodo di tempo molto breve, tra il 14 giugno e il 13 luglio 2025. Questo nuovo esperimento, che utilizza il formato della Coppa del Mondo internazionale con i club, sarà anche una vetrina per alcuni dei giocatori di maggior valore, con due giocatori in particolare che rappresentano quasi l'11% del valore totale dei primi 20 giocatori della competizione: Erling Haaland (Manchester City) e Vinícius Jr. (Real Madrid).

Questo secondo le stime di Transfermarket, che colloca il valore di mercato di Haaland e Vinícius Jr. in 200 milioni di euro (168,3 milioni di sterline). Sono seguiti da due giocatori del Real Madrid, Jude Bellingham (180 milioni di euro) e Kylian Mbappé (170 milioni di euro), e Jamal Musiala del Bayern Monaco (140 milioni di euro).

Con un valore di 130 milioni di euro troviamo Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Fede Valverde (Real Madrid) e Rodri (Manchester City). Tuttavia, la notevole assenza di FC Barcelona o Arsenal lascia fuori dalla competizione il terzo giocatore più prezioso al momento, Lamine Yamal (180 milioni di euro) e Bukayo Saka (150 milioni di euro).