Haaland elimina il Brasile in una partita drammatica, la Norvegia per la prima volta nei quarti di finale della Coppa del Mondo

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La Norvegia ha eliminato il Brasile dai Mondiali in una delle partite più divertenti finora (ben lontano dalla Francia contro Paraguay di ieri), una partita tesa ed emozionante, dominata dalla Norvegia ma con occasioni concrete per entrambe le squadre, infine interrotta da Erling Haaland.

Haaland segnò una doppietta decisiva perché, con i minuti di recupero già terminati, il Brasile ebbe un rigore, trasformato da Neymar Jr. (chissà se sarà il suo ultimo gol ai Mondiali). La partita è durata ancora un minuto, e il Brasile ha avuto la possibilità di pareggiare fino all'ultimo secondo, ma è mancato della precisione che aveva perso nei 100 minuti precedenti.

La Norvegia, che aveva raggiunto solo tre volte la fase finale dei Mondiali (ottavi di finale nel 1938, 1998 e fase a gironi nel 1994), ora è ai quarti di finale della Coppa del Mondo, con Haaland a pari merito con Messi e Mbappé per la Scarpa d'Oro, dopo sette gol! La Norvegia affronterà prossimamente il vincitore di Messico contro Inghilterra.