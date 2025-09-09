HQ

Erling Haaland ha affinato la sua mira contro la Moldavia in una storica vittoria per 11-1 sulla Moldavia alle qualificazioni alla Coppa del Mondo. La stella del Manchester City ha segnato cinque gol, con il capitano dell'Arsenal Martin Ødegaard che ne ha segnato un altro, Thelo Aasgaard, della squadra scozzese dei Rangers, che ne ha segnati quattro e Felix Horn Myhre di Brann che ha segnato il primo.

La Norvegia ha tentato 34 tiri, 18 in porta, e ha tenuto il 71% del possesso palla all'Ullevaal Stadion di Oslo. Anche l'unico gol della Moldavia è stato un autogol di Leo Skiri Østigård del Genoa.

Il risultato significa che nel 1996 pareggia con la Macedonia 11 - 1 Liechtenstein come la più grande vittoria di sempre con un margine in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo per squadre europee.

La Moldavia, in fondo al Gruppo 1, ha perso tutte e cinque le partite, segnando 3 gol in totale e ricevendo 25 gol. Il paese è classificato al 154° posto nella classifica FIFA su 210, oltre alla Guyana.

La Norvegia, numero 33 del ranking FIFA, guida il Gruppo I con cinque vittorie, davanti a Italia e Israele, ed è in corsa per la sua prima competizione importante da UEFA Euro 2000, quando ha perso nella fase a gironi l'anno in cui è nato Haaland. La loro ultima Coppa del Mondo è stata nel 1998.