Haas F1 Team e Godzilla collaborano per una collaborazione che dura tutta la stagione

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Godzilla, il Re dei Mostri, correrà in Formula 1... sotto forma di una livrea speciale che il team Haas F1 utilizzerà nel Gran Premio del Giappone (29 marzo). Haas e Toho hanno raggiunto un accordo per una collaborazione di tutta la stagione con una serie di "attivazioni" durante l'anno, che includeranno "'branding integrato' e altri contenuti e merchandising sia nel campo sportivo che nella cultura popolare."

La prima parte importante della collaborazione sarà una livrea speciale per il Gran Premio del Giappone della prossima settimana, che i piloti Esteban Ocon e Oliver Bearman utilizzeranno. E più avanti, prima del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, Godzilla sarà esposto prima dell'uscita di 'Godzilla Minus Zero' il 6 novembre (il sequel di Godzilla Minus One uscirà la stessa settimana in Giappone).

Il manager di Haas, Ayao Komatsu, ha dichiarato che "è un onore portare un'icona globale come Godzilla in questo sport e attivarlo in un anno importante per la franchigia. Vogliamo che i nostri fan si uniscano e festeggino con noi, perché ci sarà molto con cui interagire in questa stagione."

"Godzilla è diventato il simbolo di un potere e una resilienza indomabili, uno spirito che risuona profondamente con la determinazione del team Haas F1 a superare costantemente le barriere. Attraverso questa collaborazione, preparatevi a vedere Godzilla scatenarsi sul palcoscenico più veloce del mondo! Promettiamo di offrire un'esperienza senza precedenti che entusiasmerà i fan sia di Godzilla che del team Haas F1 in tutto il mondo", ha aggiunto Keiji Ota, chief officer di Toho Co.

Il Gran Premio del Giappone del 29 marzo sarà l'ultima prima di una lunga pausa in aprile a causa della cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia Saudita, prima che la stagione torni il 3 maggio a Miami.

Come grandi fan di Godzilla, seguiremo da vicino questa collaborazione che, in modo simile alla partnership della F1 con Disney, mira a raggiungere nuovi pubblici e a portare nuovi fan allo sport.