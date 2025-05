HABROMANIA, una nuova reinterpretazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, è stato annunciato

Ci sono molti sequel che non accadranno mai e di cui i fan dei videogiochi si pentiranno sempre, come il recente caso della cancellazione di Titanfall di Respawn Entertaiment. C'è poi chi, dopo anni e anni di elemosine per un nuovo capitolo lo riceverà (si spera) presto, come nel caso di Half-Life 3. E poi ci sono quei giocatori e sviluppatori che, stufi di aspettare qualcosa che non arriverà mai, decidono di fare la propria interpretazione del concetto con qualcosa di completamente nuovo.

Non siamo sicuri se lo sviluppatore solista Sydney Collings (Symphony_Sonata) avrà giocato o meno a gran parte dei due capitoli di American McGee di Alice Madness Returns, ma il suo prossimo HABROMANIA sembra muoversi lungo lo stesso concetto.

HABROMANIA è un gioco di ruolo dalle tinte horror in cui giochiamo nei panni di una squilibrata Alice di 19 anni che cerca di fuggire da un paese delle meraviglie da incubo, idealmente con la sua sanità mentale intatta. Il titolo viene offerto come un'avventura a episodi che prevede di essere lanciata in accesso anticipato su Steam. Il piano è quello di rilasciare tre capitoli all'anno, con il primo capitolo in arrivo a settembre 2025. Il gioco completo, stimano, sarà disponibile nel 2028 o nel 2029.

Una finestra davvero molto ampia, ma il progetto sembra davvero promettente nel suo primo trailer, che potete vedere qui sotto.