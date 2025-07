Hacker legati all'Iran minacciano una nuova fuga di e-mail relative a Trump

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . Un gruppo di hacker presumibilmente legato all'Iran è riemerso con minacce di far trapelare altre e-mail dalla cerchia ristretta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, comprese le comunicazioni di attuali ed ex collaboratori.

"Questo cosiddetto 'attacco' informatico non è altro che propaganda digitale, e gli obiettivi non sono casuali. Questa è una campagna diffamatoria calcolata volta a danneggiare il presidente Trump e screditare gli onorevoli funzionari pubblici che servono il nostro paese con distinzione", ha detto la CISA.

Il gruppo, noto come Robert, afferma che potrebbe vendere i file, che secondo quanto riferito abbracciano figure politiche e legali di alto livello. Sebbene i funzionari statunitensi abbiano condannato la mossa come propaganda, gli hacker sembrano imperterriti, forse agendo in risposta alle recenti escalation militari.