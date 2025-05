Hacks rinnovato per la stagione 5 da HBO

La serie drammatica dark comedy Hacks è stata rinnovata per una quinta stagione da HBO Max. Lo spettacolo, che è stato inizialmente presentato per la prima volta nel 2021, segue una leggendaria comica di 70 anni e una scrittrice di commedie emergente mentre entrambi cercano di affermarsi in una nuova era della televisione e della commedia.

Secondo Variety, Warner Bros. Discovery riporta che la quarta stagione di Hacks è stata la più vista della serie finora, con ogni episodio che migliora il precedente. Stiamo ancora aspettando il finale della stagione 4 di Hacks, che arriverà alla fine di questa settimana.

"Sì! Più! Ci congratuliamo con il cast e la troupe diHacks e con i nostri grandi partner di Universal Television", ha scritto Sarah Aubrey, responsabile della programmazione originale di Max.

"Come la stessa Deborah Vance,Hacks diventa sempre più audace, più tagliente e più iconico con il tempo", ha dichiarato Erin Underhill, presidente di Universal Television. "Siamo entusiasti di continuare a ridere con Jen, Paul, Lucia, il nostro straordinario cast e la troupe e i nostri partner di Max".

Annuncio pubblicitario: