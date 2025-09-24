HQ

Morte a Cronos. Morte al tempo. È ironico come la missione del protagonista di Hades II abbia significato anche la morte di tutto il mio tempo libero, dato che l'ho trascorso - proprio come ho fatto con il primo gioco - perso nella versione di Supergiant del mito greco.

Il primo Hades era un roguelike che ha definito il genere. Molti hanno sparato al re, ma nessuno si è avvicinato così tanto a farlo cadere dal podio. Supergiant si è quindi assunta la responsabilità di cercare di detronizzare la propria creazione con il primo sequel diretto dello studio. Dal lancio di Hades II in accesso anticipato, era chiaro che era finalmente apparso un degno sfidante. La posta in gioco era stata alzata, il combattimento ottimizzato, eppure gli elementi fondamentali di un'arte splendida, una musica avvincente e i potenti doni degli dei dell'Olimpo erano rimasti. Più di ciò che ami senza essere più o meno lo stesso.

Zagreus, il protagonista originale di Hades, se n'è andato, rinchiuso nelle profondità del Tartarus dopo che Cronos è tornato e ha preso il controllo della Casa di Hades. La neonata Melinoë fu salvata, insieme a Hypnos e portata in un accampamento dove fu addestrata dal titano e strega Ecate a fare l'impossibile: fermare il Tempo. È una configurazione pesante, che ti tocca immediatamente le corde del cuore e ti fa sentire un po' offeso personalmente da Cronos poiché tutti i personaggi che avevi imparato ad amare, per cui hai lavorato e persino corteggiato vengono improvvisamente strappati via. Questo ti mette sullo stesso percorso di Melinoë; uno di vendetta mentre cerca di ripristinare la famiglia senza la quale è cresciuta e porre fine all'incursione del Titano sugli dei dell'Olimpo, sia dagli Inferi che dal percorso verso la cima della montagna stessa.

Questa narrazione seria e importante potrebbe sembrare un po' in contrasto all'inizio con la storia di formazione che abbiamo visto con Zagreus, dove la posta in gioco era alta per lui personalmente, ma non sembrava che avrebbe portato alla fine del mondo se avessimo fallito. Abituarsi al tono più serio è un po' un problema iniziale quando si avvia Hades II, e i fan dell'originale troveranno alcuni di questi nelle loro corse. L'introduzione del Cast (un'opzione offensiva extra che blocca i nemici sul posto), le mosse Omega, le risorse coltivabili, i famigli, le Prove del Caos e altro ancora non rendono necessariamente Hades II migliore, ma offrono differenze che devono essere accettate per abbracciare questo sequel nella sua massima estensione.

È probabile che i giocatori del primo gioco considerino anche il secondo gioco più difficile. Inizi con quasi nessun aggiornamento permanente in Hades II e i boss saranno diversi. Il percorso verso l'Olimpo è particolarmente difficile, poiché i nemici possono colpirti e ti colpiranno con danni maggiori. Tuttavia, vale la pena notare che anche se il gioco è un po' più difficile, l'originale Hades ti metterebbe alla prova come giocatore all'inizio. Quasi nessuno ha battuto la prima corsa del gioco al primo tentativo. Quindi, anche se avresti voluto sentirti subito un professionista, è una strategia audace ed efficace per Supergiant darti abbastanza differenze nel gameplay da farti sentire come se stessi imparando e crescendo di nuovo. Naturalmente, i potenziamenti permanenti (tra cui i sempre importanti Death Defiances) sono tornati, il che significa che diventerai più forte nel tempo, ma la migliore medicina per lottare in Hades II è smettere di cercare di trattarlo come Hades 1.5.

I Doni degli dei sono un ottimo esempio di questo. A differenza di Hades, dove i doni dei tuoi parenti separati facevano esattamente quello che dicevano sulla scatola, i Doni di Hades II richiedono un po' più di pensiero strategico in una build per utilizzare al meglio tutte le nuove parole chiave e poteri. Puoi ancora distruggere i boss con combinazioni ridicole, ma ti senti come se giocassi un ruolo più attivo nella forza che acquisisci in una corsa ora. Con lo sprint che sostituisce il doppio scatto e i doni di deviazione che sono molto più rari grazie al ruolo di Athena nella storia, non stai solo spammando lo scatto e volando in un'arena, il che pone ancora una volta l'onere sul giocatore di affrontare davvero le sfide titaniche offerte in Hades II da solo.

Al di fuori della carne principale del gioco nelle sue corse, ci sono ancora le conversazioni NPC, le missioni, le personalizzazioni e altro ancora al Camp at the Crossroads, che funge da hub di Melinoë. Anche con cose più attive da fare nell'accampamento all'incrocio, come evocare stregonerie e prendersi cura di un giardino, sembra che manchi un po' di vita, o gioia di vivere, che era presente nella Casa dell'Ade. Probabilmente è intenzionale, ma è l'unica parte in cui, anche se so che c'è una ricchezza di contenuti extra qui, non sempre mi sembra. In un certo senso, questo è in parte un elogio e in parte una critica, poiché Supergiant ha fatto un lavoro incredibile nel far sentire il mondo come se desiderasse la vivacità del primo gioco, ma allo stesso tempo può farti venire voglia di tornare a sale più luminose e battute più spiritose.

Questo non vuol dire che il gioco rasenta la noia. In nessun momento ci si avvicina da nessuna parte. I temi della notte e dei sogni si fondono magnificamente nelle immagini. Sono sempre stato infatuato del design dei personaggi in Hades e ancora una volta Supergiant ha creato quella che considererò la rappresentazione canonica degli dei, delle dee, degli eroi e dei cattivi greci (anche se sono un po' annacquati per rendere i personaggi simpatici). Mi sono avvicinato incredibilmente ai volti principali dell'accampamento al bivio, in particolare grazie alle nuove meccaniche di donazione in cui puoi fare molto di più che passare una bottiglia di nettare alla tua migliore amica. Ora puoi pescare, fare il bagno e condividere le sfuggenti bottiglie di Ambrosia con i principali giocatori dell'accampamento e vedere crescere le tue relazioni. Melinoë come personaggio è meraviglioso quanto lo era Zagreus nel primo gioco, e mi è piaciuto particolarmente il suo viaggio alla scoperta di sé mescolato con la trama generale della vendetta. I dialoghi sono scritti così bene ed eseguiti in Hades II che semplicemente non posso mai saltarli, soprattutto perché il gioco è così dettagliato che sai che è improbabile sentire una ripetizione anche dopo più di cento ore.

Dopo aver giocato al primo periodo di accesso anticipato, ero quasi certo che Hades II non fosse stato all'altezza del suo predecessore, nonostante fosse ancora un all-timer di un roguelike. Dopo aver giocato alla versione 1.0, ho capito subito che potevo sbagliarmi. Una volta superato l'ostacolo del cambiamento tonale e delle differenze di gameplay, diventa chiaro che non si potrebbe chiedere di più da un sequel di Hades di quello che si ottiene con Hades II. Più grande in termini di portata e scala, con autentiche sorprese, una storia avvincente e personaggi che controllerai ogni volta che ne avrai la possibilità, Hades II è buono se non migliore del campione roguelike originale di Supergiant senza far sentire Hades obsoleto, compiendo un'impresa pari a fermare il Tempo stesso.