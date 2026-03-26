Hades II arriverà su PS5 e Xbox Series X /S ad aprile

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Dato che Hades II ha ufficialmente lasciato l'Early Access ed è stato lanciato su PC e Nintendo Switch 2 lo scorso autunno, aveva senso che un debutto su PS5 e Xbox Series X/S fosse all'orizzonte e potenzialmente più vicino che più lontano.

Come parte dello show Xbox Partner Antena, finalmente conosciamo la data precisa in cui Hades II perderà l'esclusività per console Switch 2, dato che la data di lancio del gioco per PS5 e Xbox Series è stata confermata e rivelata sarà già il 14 aprile.

La notizia ancora migliore è che, se sei ancora abbonato a Xbox Game Pass, potrai giocare tramite il servizio fin dal primo giorno. Detto questo, dai un'occhiata al nuovo trailer di Hades II qui sotto e non perderti la nostra recensione del gioco se sei curioso se prenderne una copia su PlayStation o Xbox.