Hades II: Come battere Cerberus/Bestia infernale

Nel primo gioco di Hades, Cerberus si trova appena fuori dai cancelli del mondo esterno, prima che tu affronti tuo padre in una resa dei conti finale. Invece di combattere il tuo migliore ragazzo e amato animale domestico, puoi comprarlo con un sacco di satiro. Non c'è questa fortuna in Hades II, poiché Cerberus è stato ricoperto da spessi strati di corruzione nei Campi del Lutto, trasformandolo nella Bestia Infernale.

Infliggendo danni enormi in grandi aree d'effetto, puoi capire perché anche questa versione berserk di Cerberus si rivelerebbe una sfida che Chronos preferirebbe semplicemente spingere su qualcun altro, e si pone come uno degli ostacoli più difficili da superare in Hades II. Tuttavia, può essere battuto e se stai lottando, abbiamo alcuni suggerimenti su come abbattere Cerberus in Hades II. O, più precisamente, liberarlo dalla sua infezione in modo che possa tornare dal suo padrone.

Tienilo dietro qui e non colpirà con molti attacchi

Per prima cosa, vorrai assicurarti di essere il più preparato possibile per questo combattimento. Se stai lottando, i ricordi delle nocche, del malocchio e del vello nero possono essere utili. Anche usare il Luckier Tooth per una vita extra può essere utile, ma le Knuckle Bones saranno particolarmente utili in quanto taglieranno un pezzo dalla barra della salute di Cerberus e ti renderanno meno suscettibile ai suoi attacchi. Il malocchio può aiutarti a infliggere più danni complessivi, così come il vello nero, ma sta a te decidere se vuoi più danni o sopravvivenza. Inoltre, assicurati di aggiornare entrambe le carte Gli Amanti e gli Arcani della Morte per resistere ai primi colpi di ogni Guardiano e ottenere tre Sfide alla Morte.

Quando si tratta di affrontare Cerberus, la prima cosa da fare è tuffarsi dietro di lui. Punterà al punto in cui arrivi nell'arena con il suo primo attacco, permettendoti di colpirlo con il maggior danno possibile, usando il tuo lancio Omega, gli attacchi e gli speciali. Come con gli altri Guardiani, il tuo lancio non manterrà Cerberus al suo posto, ma vale sempre la pena buttarlo via nella sua forma Omega fintanto che hai la Magia per essere in grado di sostenerlo.

Ogni volta che vedi la testa del cane uscire dal terreno, stai alla larga

Gli strumenti a distanza possono essere di grande aiuto, ma altrimenti tenersi alle spalle di Cerberus e schivare i suoi colpi contro il terreno ti terrà lontano dalla maggior parte dei pericoli. Le torce ombrose e il teschio d'argento possono essere particolarmente efficaci nel permetterti di scattare dentro e fuori e mantenere i danni costanti a qualsiasi distanza. Anche i danni da pugnalata alle spalle di Lim e Oros possono tornare utili e fondamentalmente vuoi sfruttare al massimo la tua maggiore velocità.

Gli attacchi di Cerberus non sono troppo difficili da schivare se sai cosa stai cercando. Alzerà le zampe in aria quando sta per sbattere, e mentre ritarda la mossa di circa un secondo, quando lampeggia in bianco sai che è ora di uscire dalla schivata. Le palle di fuoco di Cerberus possono anche essere particolarmente cattive e i suoi colpi possono lanciare più fiamme sullo schermo. Ancora una volta, però, se stai sempre cronometrando le tue schivate per metterti dietro di lui, non dovresti essere sorpreso da più di alcuni di questi. Quello a cui vuoi davvero prestare attenzione sono le aree dell'arena ricoperte di arancione. I grandi cerchi segnano la rovina mentre i viticci strisciano lungo di essi, dandoti la possibilità di allontanarti da loro.

Questi cerchi appaiono molto di più quando Cerberus si fa strada nella sua seconda fase. Scomparirà sotto la mappa una volta raggiunta la metà della salute, evocando un po' di rinforzo prima di tornare nell'arena in un'enorme raffica. Diventa più aggressivo e mobile in questa fase, ma continua su di lui perché il suo set di mosse non cambia molto, a parte una mossa in cui vedrai il resto dell'arena diventare buio mentre un piccolo cerchio intorno a Cerberus si illumina. Se non entri in quel cerchio, ti trovi di fronte a un mondo di dolore.

In gran parte, Cerberus è solo un bruto grande e robusto. È abbastanza difficile stargli alla larga, poiché molti dei suoi attacchi possono coprire ampie porzioni dell'arena, motivo per cui tenersi alle sue spalle è probabilmente la soluzione migliore. Inoltre, le sue dimensioni significano che non è difficile da colpire, quindi se hai abbastanza danni, puoi spazzarlo via se vai all-in sull'aggressività. Continua a provare, potenziando i tuoi Arcani e i tuoi Ricordi, e presto avrai liberato Cerberus dai suoi strati di sporcizia e lo lascerai tornare nelle profondità del Tartaro, dove ti aspetta la tua prossima sfida.