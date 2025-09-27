Hades II: Come battere Chronos

HQ

Dopo aver dimostrato il tuo valore a Ecate in Erebus, aver messo a tacere le sirene in Oceano e liberato Cerbero nei Campi del Lutto, sarai finalmente in grado di tornare indietro attraverso il Tartaro verso la Casa dell'Ade. Dopo esserti fatto strada attraverso un esercito di Satiri e traditori di tuo padre, incontrerai faccia a faccia l'antagonista di Hades II.

Come probabilmente ti aspetterai, Chronos non è un nemico facile da abbattere, ma se stai perdendo la speranza di ottenere una corsa libera ogni volta che lo incontri, abbiamo alcuni suggerimenti per aiutarti. Innanzitutto, prima di arrivare al combattimento vero e proprio, vale la pena sfruttare al meglio i tuoi ricordi e le carte arcane. Massimizzare The Lovers and Death ti permetterà di ignorare alcuni dei colpi di Chronos e ti darà tre Death Defiances. Le Knuckle Bones possono intaccare parte della sua salute e farti subire meno danni da lui, e il malocchio di Nemesis è in realtà il modo in cui lo abbiamo abbattuto la prima volta con una quantità ridicola di danni da Zorophet AKA l'ascia di pietra di luna.

Non possiamo davvero consigliare l'ascia di pietra di luna se stai cercando di battere Chronos per la prima volta, a meno che tu non ottenga un sacco di salute e danni extra, poiché stai essenzialmente entrando in una guerra di logoramento con questa build. Invece, ti consigliamo di prendere il Teschio d'Argento, le Torce Ombrose o di usare lo speciale principalmente sul Bastone della Strega (l'Aspetto di Momus è ancora difficile). Questi strumenti a distanza ti permettono di giocare a nascondiglio con Chronos, che può metterti sopra ma spesso lo fa con uno scatto telegrafato che puoi vedere arrivare da un po' di distanza. Tenerlo a bada significa anche che non verrai improvvisamente colpito dalle sfere di cui si circonda o da un rapido colpo della sua falce.

Chronos è pieno di mosse che possono intaccare la tua salute, e non aiuta il fatto che inizi il combattimento con una banda di alleati satiro pronti a picchiare anche te. Indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno l'area d'effetto nella tua arma, ti consigliamo di ottenere uno o due aggiornamenti al tuo lancio nel corso della tua corsa, in modo da essere in grado di spazzarli via nei primi secondi del combattimento e toglierli dalla schiena. Non rende Chronos meno letale, ma ti permette di concentrarti interamente su di lui.

Nota i Satiri qui. Vorrai che se ne vadano il prima possibile.

I grandi attacchi con la falce di Chronos ti danneggeranno all'impatto e dopo un secondo. Non correre mai lungo la linea che ha attraversato, e invece indietreggia se devi. Questi colpi raggiungono al massimo una distanza media, ma il suo scatto può tagliare un'arena. Quando inizia a tirarti verso la sua falce rotante, corri con un movimento circolare intorno all'arena e sarai in grado di evitare di subire danni dal proiettile che lancia alla fine di quell'attacco. Tieniti lontano di nuovo quando mostra un cerchio intorno a lui, altrimenti rimarrai stordito nelle sabbie del tempo.

Se riesci a mantenere i tuoi danni, ridurrai Chronos. Purtroppo, proprio come con il boss finale del primo gioco, ha una seconda fase e una barra della salute completa. Lì, verrai trasportato in un'arena circolare a forma di quadrante di orologio, dove Chronos evidenzierà immediatamente un numero a terra. Corri verso quel piccolo cerchio o vieni ucciso. È così semplice. Ancora una volta, le armi a distanza sono utili qui in quanto saranno in grado di mantenere alti i danni mentre sei lontano da Chronos. Procederà quindi a inondare l'arena di effetti, dalle lancette dell'orologio in fiamme che ticchettano intorno all'arena a un sovraccarico di cerchi che ti fermano in tempo. Mantieni la mobilità e rimani in movimento, altrimenti verrai facilmente colto di sorpresa da questi attacchi. Inoltre, Chronos continuerà a colpirti per tutto il tempo qui.

Evitate a tutti i costi questa mossa.

A metà della sua seconda fase, evoca anche clessidre che possono curarlo. Se hai molti danni, potresti onestamente ignorare questi servitori, ma per il resto puoi correre per l'arena in senso orario, affrontandoli mentre procedi. Non hanno molta salute e non dovrebbero essere una sfida eccessiva. A questo punto, si tratta solo di fidarsi della propria build ed evitare le mosse di uccisione istantanea di Chronos. Continua a infliggere danni e raccoglierai la tua prima Z-Sand in pochissimo tempo.

Un'ultima raccomandazione prima di concludere: assicurati di utilizzare Ricordi diversi durante una corsa. La statuetta di cristallo di Circe e la pietra concava di Echo possono darti carte arcane extra e un vantaggio extra da un dio se le usi all'inizio della corsa, dandoti quella piccola spinta in più per affrontare Chronos.