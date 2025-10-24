Hades II migliora True Ending nella prima patch post-lancio

HQ

Hades II ha rivelato la sua prima patch post-lancio, e sembra che dalle note molto abbia a che fare con il raggiungimento del Vero Finale e garantire che l'esperienza sia un po' più completa per i giocatori.

Se diamo un'occhiata alle note della patch tramite Steam, vediamo che i principali punti salienti hanno a che fare con questo finale. Ci vorranno ancora alcuni passaggi agli Inferi per ottenere il Vero Finale ora, poiché alcuni eventi sono stati modificati prima di esso. Dopo di esso sono stati aggiunti anche alcuni eventi. Tuttavia, Supergiant osserva che dovremmo essere in grado di arrivare all'epilogo più velocemente grazie a questa patch, poiché gli eventi di profezia relativi ai personaggi dovrebbero svolgersi un po' più velocemente.

Potrebbe volerci più tempo per raggiungere il finale, ma arriverai alla parte dopo un po' più velocemente, quindi. Se vuoi rivivere alcuni momenti della storia, un nuovo incantesimo al Calderone del Crocevia ora consente anche questo. Puoi anche rivivere il Vero Finale, se vuoi attraversarlo di nuovo.

Anche gli oggetti decorativi al Crossroads hanno avuto i loro costi ridotti, quindi non spenderai tanti Kudos per rendere il tuo accampamento il più accogliente possibile. Anche i Kudos che hai speso in eccesso dovrebbero essere rimborsati.

Se vuoi caricare questa patch, è attualmente in anteprima e puoi selezionare la scheda properties->betas su Hades II quindi selezionare [preview]. Non c'è una data di rilascio attuale per questa patch completa, poiché il lavoro è ancora in corso.