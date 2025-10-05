Hades II: Spiegazione della controversia finale

HQ

Questo articolo contiene enormi spoiler per la storia di Hades II.**

Hades II per molti versi è superiore al suo predecessore. Il gameplay è più serrato, c'è un intero percorso in più da battere, nel complesso ci sono solo più contenuti. Tuttavia, ora che il gioco è arrivato alla v1.0 e il finale è stato rivelato, i fan sono divisi su di esso, con alcuni critici su come Supergiant abbia deciso che la storia di Melinoë e Chronos sarebbe giunta al termine.

Cosa ha infastidito così tanto la gente, allora? Ancora una volta, se vuoi davvero evitare spoiler, ti suggeriamo di distogliere lo sguardo ora. Altrimenti, rovineremo il finale da qui in poi. Andato? Va bene, bene. Per raggiungere il finale in Hades II, devi battere sia Chronos che Typhon numerose volte. Ogni volta che sconfiggi Chronos, Melinoë parla con suo fratello Zagreus nel passato attraverso i sogni e escogita un piano per porre fine definitivamente a Chronos.

Sembra tutto buono, giusto? Morte a Chronos e tutto il resto. Tranne che, quando hai affrontato lo sforzo di uccidere Tifone e Crono più volte, poi passi la responsabilità a Zagreus, che invece di uccidere Chronos per sempre lo invita a unirsi alla Casa di Ade e vivere con la sua famiglia piuttosto che imprigionarlo. Questo porta poi il presente Chronos a rinunciare alla sua missione e alla guerra contro l'Olimpo, liberando la tua famiglia e diventando fondamentalmente un bravo ragazzo per il prossimo futuro.

I fan online hanno condiviso la loro giusta dose di critiche sul finale, sottolineando in gran parte quanto sia insoddisfacente. Dopo esserti imbarcato in una ricerca di vendetta, ti ritrovi senza proprio alla fine perché Chronos ha improvvisamente cambiato idea. Inoltre, la storia di Melinoë che si conclude efficacemente con la protagonista del primo gioco sembra che le sia stato tolto il suo momento.

Ho dato ad Hades un 10/10, e sostengo quel punteggio, ma mentirei se dicessi che non riesco a capire da dove vengono le persone con il finale. Sembra un po' una scappatoia, anche se tutti sapevamo che sarebbe successo. Hades II è un roguelike, il che significa che non saremmo quasi mai arrivati a un punto in cui Supergiant avrebbe detto "va bene ragazzi, non vi è più permesso giocare perché avete finito il gioco". Abbiamo visto lo stesso in Hades, ma Zagreus che ha testato le difese della Casa di Hades ci è sembrato una pillola molto più facile da ingoiare rispetto a Melinoë che continua a colpire vecchi boss a causa di un lotto di livello MCU di sciocchezze della linea temporale.

Non sono d'accordo con l'argomento secondo cui è fuori dal personaggio per Zagreus risparmiare Chronos. L'intero viaggio di Zagreus nell'Ade riguarda il ripristino della sua famiglia, e quindi è improbabile che uccida suo nonno solo perché un sogno glielo ha chiesto. Zagreus non ha intenzione di porre fine definitivamente al Tempo senza almeno cercare di fargli ragionare, e così quando Chronos decide che non si vendicherà dei suoi familiari, si può capire perché Zag ha fatto quello che ha fatto.

Sono d'accordo con altri punti, però. Il fatto che sia Zagreus a decidere come va a finire la storia priva Melinoë e quindi il giocatore dell'autonomia che aveva prima. La loro missione è essenzialmente spazzata via. Ma, per forza di Supergiant, non è che la scrittura sia del tutto all'oscuro di questo problema. I personaggi che hanno inseguito Chronos, come Ecate e Melinoe, sono rimasti con un sapore agrodolce in bocca poiché ora devono sopportare la presenza di un Titano che hanno voluto uccidere per così tanto tempo.

Sì, Hades II si era un po' incasinato con la serietà di questa storia, e il finale sembrava che sarebbe stato soddisfacente e ci avrebbe impedito di giocare di più, o ci avrebbe permesso di continuare con la sensazione di non aver ottenuto molto da un punto di vista narrativo. Tuttavia, per tutto il tempo in cui Hades II è stato in accesso anticipato, i fan hanno avuto un'altra teoria su come sarebbe andata a finire. Melinoë nella mitologia greca è fortemente associata agli incubi, e quindi la teoria indicava essenzialmente la dea che torturava Chronos per l'eternità attraverso la Pietra Nera del Caos, ricordandogli che se avesse cercato di fuggire o combattere di nuovo la sua famiglia, lei sarebbe stata disposta a dargli la caccia.

Questo è un finale oscuro. Probabilmente troppo oscuro per Supergiant, che chiaramente voleva una visione più positiva del finale della storia. Tuttavia, sarebbe stato più soddisfacente per me personalmente vedere quella fine, poiché mi sembrerebbe che il lavoro di Melinoë possa continuare senza che rimangano troppi punti interrogativi sul mondo e su ciò che gli è successo. Così com'è ora, il finale di Hades II sembra un po' una spugna bagnata. È una mancanza di impegno sia per l'oscurità di Melinoë che non è in grado di uccidere Chronos, sia per l'alba di una nuova era senza il Tempo mentre lei lo pone definitivamente fine. È difficile dire cosa Supergiant avrebbe potuto fare diversamente, ma mentre il discorso continua a seguire più persone che raggiungono la fine del gioco, dovremo vedere se il sentimento cambierà.