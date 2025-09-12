Hades II viene lanciato questo mese come console a tempo esclusiva per Switch e Switch 2

HQ

Hades 2 verrà lanciato come esclusiva per console a tempo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 questo mese. Il titolo Supergiant Games è in accesso anticipato dal 2024, ma la versione 1.0 arriverà il 25 settembre (anche su PC nello stesso periodo).

Un nuovo trailer cinematografico è stato mostrato durante la presentazione del Nintendo Direct. Come forse già saprete (o avrete già giocato), si tratta di un sequel del pluripremiato titolo lanciato nel 2020, un roguelike ricco di azione, questa volta al di fuori degli Inferi, e con una nuova protagonista, Melinoe, Principessa degli Inferi e sorella di Zagreus.

Se giochi su Switch 2, sarai in grado di vedere l'azione a 120 fps, uno dei punti di forza di questa versione.

Nuovi dei della mitologia greca appariranno in questo titolo, con Chronos come cattivo principale, che vuole vendicarsi di tutti gli dei e i mortali. Giocherai a Hades II su Switch o Switch 2? Non è stata annunciata una data di uscita per altre console, ma il gioco arriva il 25 settembre su Switch e Switch 2.