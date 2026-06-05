Haex è un gioco nuovissimo degli sviluppatori di Little Nightmares e The Division Haex è un nuovo gioco d'azione-avventura open-world sviluppato dal nuovo studio Dead Astronauts.

Lo studio svedese d'esordio Dead Astronauts è salito sul palco stasera ai Game Awards, mostrando il nuovo sparatutto d'azione-avventura open-world, che ha subito attirato la nostra attenzione con un trailer iniziato con una lingua robotica che sembrava il tipo che parla in quella scena di Dune in cui i Sardukar vengono evocati in battaglia. Il gioco sembra un mix di fantascienza, azione FPS classica e un po' di parkour, mentre ci immergeremo in una gigantesca struttura cuboide, combatteremo persone grigie mezzi nude e ci arrampiceremo in ambienti angolari. Sembra decisamente cooperativo, visto che vediamo il nostro personaggio con un paio di amici durante il trailer. Haex arriva nel 2027, con finora solo Steam come piattaforma di rilascio. Il gioco assomiglia molto a uno sparatutto a estrazione, ma non sembra avere un elemento PvPvE. Invece, ti metti semplicemente nel cubo con i tuoi amici e te ne vai prima che distrugga tutto il terreno intorno a te. HQ