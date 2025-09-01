Hai un cane? Questa pillola potrebbe prolungare la loro vita dell'equivalente di 24 anni umani

HQ

Immagina di dare più tempo al tuo cane. Anni, persino decenni, di scodinzolamenti extra, passeggiate e coccole. Per migliaia di cani negli Stati Uniti, quel futuro potrebbe già prendere forma sotto forma di una pillola quotidiana progettata per rallentare l'invecchiamento.

Due importanti studi clinici stanno guidando la carica. Il primo, chiamato STAY, è guidato dalla società biotecnologica Loyal e prevede la somministrazione di una pillola giornaliera, LOY-002, a 1.300 cani in più di 70 cliniche veterinarie.

Il secondo, parte del Dog Aging Project e noto come TRIAD, sta testando varie dosi di rapamicina, un immunosoppressore, in circa 850 cani a livello nazionale. I primi studi sui topi suggeriscono che questi trattamenti potrebbero prolungare la durata della vita dei cani fino al 30%.

Le prove si rivolgono a gruppi diversi e utilizzano strategie diverse. La pillola di Loyal è per cani di piccola taglia di età superiore ai 10 anni, con l'obiettivo di imitare i benefici della restrizione calorica in termini di longevità. TRIAD si concentra su cani più grandi e ha già mostrato miglioramenti nella funzione cardiaca, in particolare nel ventricolo sinistro, senza effetti avversi.

I ricercatori sottolineano che i cani sono ideali per questi studi perché la loro durata di vita più breve consente agli scienziati di osservare i risultati molto più velocemente. Se gli effetti della rapamicina rispecchiassero quelli osservati nei topi, i cani potrebbero guadagnare fino al 30% in più di vita, un potenziale equivalente umano di 12-24 anni in più.

Gli esperti avvertono che il successo nei cani non garantisce gli stessi risultati negli esseri umani. Tuttavia, questi studi forniscono preziose informazioni sull'invecchiamento e la longevità, a beneficio sia degli animali che potenzialmente delle persone in futuro. Quindi, per ora, sono i nostri amici a quattro zampe che potrebbero sperimentare per primi il sogno di una vita più lunga e più sana.