Hailey Baptiste salva sei match point e sorprende Aryna Sabalenka a Madrid

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Aryna Sabalenka, numero 1 al mondo, è stata eliminata dal Madrid Open da Hailey Baptiste, in un match straordinario di due ore e mezza iniziato come al solito per la tre volte campionessa di Madrid Sabalenka, poi capovolto, e infine tutto si è deciso con un tie-break in cui la ventiquattrenne Baptiste ha salvato sei match point: 2-6, 6-2, 7-6 (6).

È stata di gran lunga la vittoria più importante nella carriera di Baptiste, la sua quarta contro una top ten, due delle quali in questo Madrid Open (aveva sconfitto la numero 9 del mondo Jasmine Paolini in precedenza a Madrid), e riflette il miglioramento della giocatrice americana: prima semifinale WTA Masters 1.000, anche il suo miglior risultato Masters 1.000 dai quarti di finale del Miami Open il mese scorso, le uniche due volte in cui ha superato il terzo turno a questo livello.

Nella sua intervista, tramite WTA, Baptiste ha detto di avere un'idea migliore di come giocare contro di lei dopo una recente partita che è stata "abbastanza combattuta", con un break solo una volta per set. "Avevo un'idea migliore di come giocarla, e di come dovevo giocare, le modifiche che dovevo fare. Quindi penso di essere entrato cercando di giocare il mio gioco, continuando a fare le stesse cose che stavo facendo, ma avevo qualche aggiustamento da fare dall'ultima volta che ci siamo giocati."

Baptiste affronterà prossimamente Mirra Andreeva nelle semifinali del Madrid Open giovedì.