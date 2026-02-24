Hakimi del PSG sarà processata per stupro, "permetterà che la verità venga pubblica"

HQ

Il difensore del Paris Saint-Germain Ahcraf Hakimi andrà a processo per stupro, annunciato oggi dal suo avvocato su AFP (tramite RMC Sport). La data non è fissata, ma il giocatore dice che sta "calmamente" aspettando il processo, "che permetterà la verità di emergere pubblicamente".

"Oggi, un'accusa di stupro è sufficiente a giustificare un processo, anche se io la contesto e tutto dimostra che è falsa. È tanto ingiusto verso gli innocenti quanto lo è per le vittime sincere", ha scritto Hakimi martedì mattina, dopo l'annuncio del suo processo.

Hakimi, che gioca per il PSG dal 2021 ed è arrivato sesto nel ranking del Pallone d'Oro lo scorso anno, giocherà anche per il Marocco alla prossima Coppa del Mondo.

Hakimi è stata accusata di aver violentato una donna nel 2023

Hakimi è stata accusata di aver violentato una donna di 24 anni nel febbraio 2023. La vittima sostiene che sia stata sottoposta a tocchi non consensuali seguiti da uno stupro nella casa di Achraf Hakimi, che aveva conosciuto su Instagram. Nell'agosto 2025, l'accusa di Nanterre ha richiesto che il giocatore fosse processato, rischiando fino a 15 anni di carcere. Hakimi ha negato tutte le accuse in un programma televisivo su Canal+ lo scorso settembre, denunciando di essere vittima di ricatto.