Hal Jordan e John Stewart fanno squadra in questo nuovissimo Lanterns trailer HBO ha rilasciato un nuovo teaser per Lanterns, offrendo uno sguardo molto più approfondito sulla prossima serie DC incentrata su Hal Jordan e John Stewart.

HQ HBO ha appena rilasciato un nuovo teaser trailer per la loro prossima serie Green Lantern, semplicemente intitolata "Lanterns, in cui seguiamo Hal Jordan e il neo-reclutato John Stewart mentre vengono coinvolti in un'indagine per omicidio. Questo si rivela presto il punto di partenza per qualcosa di molto più grande, con legami cosmici, e in questo nuovo trailer finalmente vediamo un po' più di azione, che include energia verde e tanti superpoteri. Lanterns promette di fondere drammi con i classici drammi DC e, se tutto andrà secondo i piani, la serie debutterà il 16 agosto, e potete vedere il nuovo teaser qui sotto. Sei entusiasta per Lanterns ? HQ DC Studios