Half-Life 3 annuncio imminente secondo le voci - potrebbe essere lanciato come esclusiva Steam Machine

Le voci riguardanti Half-Life 3 e Team Fortress 3 circolano da un po' di tempo. Con diverse persone legate a Valve o alla sua comunità che affermano che qualcosa di importante è proprio dietro l'angolo. Tra questi, l'insider GabeFollower - che in precedenza ha fatto trapelare diversi dettagli accurati su Deadlock - afferma che Valve annuncerà Half-Life 3 quest'anno.

Ciò è ulteriormente supportato da Tyler McVicker - che ha scoperto e fatto trapelare informazioni su Half-Life: Alyx - aggiungendo che una rivelazione del gioco è a poche settimane di distanza.

Altre fonti, tuttavia, affermano che non vedremo nulla ai The Game Awards e che Valve svelerà Half-Life 3 alle sue condizioni. Proprio come hanno fatto con il loro nuovo hardware la scorsa settimana. Ma per rendere le cose ancora più piccanti, ora si dice anche che Half-Life 3 potrebbe benissimo finire per essere - almeno inizialmente - un'esclusiva di Steam Machine. Il lancio insieme all'hardware previsto è previsto all'inizio del prossimo anno.

Tom Henderson di Insider Gaming ha menzionato in un podcast che:

"Sì, quindi come marzo, o, sì, probabilmente sarà marzo, perché ho sentito che c'è un grande gioco in uscita a marzo che non posso ancora dire"

Un sacco di voci, che probabilmente andrebbero prese tutte con qualche manciata di sale. Ma con tutto questo fumo, è probabile che ci sia un incendio da qualche parte. Dopotutto, non sembra del tutto irrealistico, dal momento che Alyx è stato lanciato insieme all'Index.

Cosa ne pensi delle voci? Sembra probabile che Half-Life 3 sarà un'esclusiva di Steam Machine?