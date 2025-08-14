Hall e Oates raggiungono un accordo legale, ponendo fine alla controversia pubblica iniziata nel 2023

HQ

Molti sono rimasti scioccati nel sentire che Daryl Hall e John Oates avevano litigato in modo così estremo che Hall ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Oates con l'accusa di accecamento e "tradimento definitivo". Dopo mezzo secolo di partner musicali e di produzione di molti successi, soprattutto negli anni '70 e '80, il legame tra i due si è inasprito ed è rimasto tale per quasi due anni interi.

Tuttavia, secondo The Guardian, sembra che questa guerra legale stia volgendo al termine, poiché tra i due è stato raggiunto un finale privato. Gli avvocati di Hall hanno proposto di archiviare il caso all'inizio di questa settimana, e anche se non è chiaro quando il procedimento sarà completato, a quanto pare questo sarà presto.

L'intera situazione è iniziata quando Oates ha deciso di vendere la sua partecipazione in Whole Oates Enterprises LLP, che includeva materiali relativi sia a Hall che a Oates, inclusi marchi, nome personale, diritti di somiglianza, entrate da royalty record, siti Web e risorse dei social media e altro ancora. Ciò ha portato Hall a intraprendere un'azione legale e a fare commenti che Oates ha ritenuto "provocatori, stravaganti e imprecisi".

La situazione andò presto fuori controllo al punto che Oates rimase deluso dalle azioni e dalle accuse di Hall, e i due smisero di parlare e tagliarono i ponti tra loro. Anche se questa situazione legale sta volgendo al termine, è improbabile che la coppia si riconcili, almeno in tempi brevi, poiché Oates non crede che ci sia molto potenziale per una reunion.

Annuncio pubblicitario: