Hall e Oates raggiungono un accordo legale, ponendo fine alla controversia pubblica iniziata nel 2023
Il duo pop era stato partner musicali per mezzo secolo, prima che il cattivo sangue li mettesse su strade diverse.
Molti sono rimasti scioccati nel sentire che Daryl Hall e John Oates avevano litigato in modo così estremo che Hall ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Oates con l'accusa di accecamento e "tradimento definitivo". Dopo mezzo secolo di partner musicali e di produzione di molti successi, soprattutto negli anni '70 e '80, il legame tra i due si è inasprito ed è rimasto tale per quasi due anni interi.
Tuttavia, secondo The Guardian, sembra che questa guerra legale stia volgendo al termine, poiché tra i due è stato raggiunto un finale privato. Gli avvocati di Hall hanno proposto di archiviare il caso all'inizio di questa settimana, e anche se non è chiaro quando il procedimento sarà completato, a quanto pare questo sarà presto.
L'intera situazione è iniziata quando Oates ha deciso di vendere la sua partecipazione in Whole Oates Enterprises LLP, che includeva materiali relativi sia a Hall che a Oates, inclusi marchi, nome personale, diritti di somiglianza, entrate da royalty record, siti Web e risorse dei social media e altro ancora. Ciò ha portato Hall a intraprendere un'azione legale e a fare commenti che Oates ha ritenuto "provocatori, stravaganti e imprecisi".
La situazione andò presto fuori controllo al punto che Oates rimase deluso dalle azioni e dalle accuse di Hall, e i due smisero di parlare e tagliarono i ponti tra loro. Anche se questa situazione legale sta volgendo al termine, è improbabile che la coppia si riconcili, almeno in tempi brevi, poiché Oates non crede che ci sia molto potenziale per una reunion.