Halle Bailey e Rege-Jean Page si scontrano in una commedia romantica creata dalla produttrice comica dietro Ride Along, Night School e altro ancora

Potresti non conoscere subito il nome Will Packer, ma probabilmente riconoscerai alcuni dei suoi progetti. Il regista è noto per essere produttore di molte delle più grandi commedie degli ultimi tempi, tra cui la serie Ride Along, Girls Trip, Night School, This Christmas, Think Like a Man e altre, e presto tornerà con un nuovo progetto che vedrà protagonisti due star sempre più popolari.

Considerato You, Me & Tuscany, questo film è una commedia romantica che segue una donna che viaggia in Italia per una decisione impulsiva e presto si ritrova coinvolta in una situazione romantica complicata che include un uomo che afferma di sposare e suo cugino di cui in realtà si sta innamorando.

La protagonista è interpretata da Halle Bailey di The Little Mermaid e la sua complicata amante è rappresentata da Bridgerton e Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ' Rege-Jean Page, e per quanto riguarda una sinossi completa della storia, potete vederla qui sotto.

"Halle Bailey (La Sirenetta, Il colore viola) interpreta Anna, una giovane donna che ha abbandonato il sogno di diventare chef e ora sta attraversando i vent'anni con una serie di scelte sbagliate. Quando Anna perde il lavoro da housesitter (e la casa) in un colpo solo, un incontro casuale con Matteo—un italiano affascinante che ha una villa vuota in Toscana—la ispirerà a partire per l'Italia, contro il consiglio della sua sempre onesta migliore amica, Claire (Aziza Scott di Home Before Dark).

"Ma il piano di Anna di schiantarsi nella villa di Matteo, senza permesso, anche solo per una notte, crolla quando la madre di Matteo, Gabriella (l'icona del cinema italiano Isabella Ferrari), si presenta improvvisamente a casa. In preda al panico, Anna lascia credere a Gabriella di essere la fidanzata di Matteo.

"Quella piccola bugia però diventa un grosso problema quando il cugino di Matteo, Michael (Regé-Jean Page; Bridgerton, Black Bag) arriva, e Anna scopre che il calore tra loro potrebbe accendere un fuoco che trasformerà la sua vita."

You, Me & Tuscany debutterà nelle sale il 10 aprile 2026, e potete vedere il trailer del film qui sotto.