Halloween 2025: 13 giochi horror imperdibili per spaventarti

È di nuovo il periodo più spaventoso dell'anno. A differenza di alcuni anni recenti, il 2025 vedrà Halloween cadere di venerdì sera, il che significa che potrai goderti la sensazione spaventosa senza doverti preoccupare del lavoro il giorno successivo. Quindi, per tutti voi alla ricerca di qualcosa di orribile per festeggiare Halloween, quest'anno abbiamo 13 giochi imperdibili degni del vostro tempo.

Alien: Isolamento

Dove saremmo senza Alien: Isolation ? Probabilmente il videogioco più terrificante di tutti i tempi e forse il più grande pezzo di intrattenimento di Alien dal film originale, come accade ogni anno dal lancio del titolo di Creative Assembly, questo progetto claustrofobico e atmosferico è un immediato ingresso per questa collezione. Se non hai ancora giocato a questo gioco, interrompi quello che stai facendo e prendine subito una copia. Non rimarrai deluso. O forse lo farai, dipende da quanto ti piace essere spaventato oltre ogni immaginazione.

Alan Wake 2

Se non fosse per Baldur's Gate III che è Baldur's Gate III, il tanto atteso sequel survival horror di Remedy Entertainment probabilmente sarebbe considerato anche il vincitore del Gioco dell'Anno. È un'esperienza horror straordinariamente ben assemblata che ha il giusto equilibrio tra paura soprannaturale e surreale X-Files mescolata con sfumature oscure di crimine e mistero, ognuna delle quali dipende dal protagonista attorno al quale ruota parte della storia. Indipendentemente dal periodo dell'anno, dovresti giocare a Alan Wake 2 perché è davvero speciale.

Spazio morto

Forse il miglior esempio di un'originale esperienza horror fantascientifica nell'industria dei videogiochi. Dead Space - e poiché si tratta di un fantastico remake - in particolare il remake del 2023 di Motive, è una fantastica esplorazione dell'horror futuristico. Ha tutta l'oscurità e i mostri inquietanti che si possono sperare, ci sono molti sviluppi strazianti e colpi di scena all'inizio della storia, e tutto questo mentre viene servito con una struttura di gioco appagante che è gratificante da padroneggiare. Come si suol dire, "nello spazio, nessuno-" aspetta, questa è la serie horror fantascientifica sbagliata.

Sopravvivere

Se dovessi chiedermi personalmente, quale gioco considero il più spaventoso di tutti i tempi, sarebbe Outlast. Questo gioco, quello originale, offre una sensazione di impotenza che pochi altri possono eguagliare. È straziante, oscuro, claustrofobico, spaventoso, tutto ciò che si può desiderare da un gioco horror, e questo è in qualche modo dovuto all'attenzione alla scarsa illuminazione, alla gestione di risorse limitate e all'evitare nemici terribili e selvaggi che non vogliono altro che ucciderti brutalmente. L'orrore al suo meglio.

Resident Evil 2

C'è un dibattito costante su quale sia il miglior gioco Resident Evil tra Resident Evil 2 e Resident Evil 4. Ci sono buoni argomenti per considerare entrambi la crema del raccolto, ma quando si tratta di un vero e proprio focus sull'horror, RE2 prende la corona nei nostri libri. RE4 è ottimo in molte cose, ma Leon sembra sempre in controllo in quel gioco, il che gli conferisce vibrazioni più orientate all'azione rispetto a RE2. Questo gioco, grazie a stalker come Mr. X e una maggiore enfasi sugli eroi che hanno meno familiarità con gli orrori del Umbrella Corporation significano che RE2 si distingue come un gioco con un fattore di paura al top della gamma.

Silent Hill 2

E parlando di sequel survival horror, non potevamo perderci Silent Hill 2. Ci sono molti fantastici giochi Silent Hill, ma stiamo puntando i riflettori su questo per la sua facilità di accesso grazie al recente remake di Bloober Team. Questo è uno di quei giochi a cui tutti devono giocare almeno una volta per apprezzare l'impatto che ha avuto sul più ampio panorama dei giochi. È scomodo, emotivamente angosciante, oscuro e soffocante, ed è un modello perfetto per tutto ciò che riguarda il survival horror.

Fino all'alba

La formula di Supermassive di creare giochi horror è diventata in qualche modo familiare, ma tutto è iniziato con Until Dawn, probabilmente ancora il meglio che lo studio ha offerto con questo formato. Personaggi carismatici e conflittuali, una trama misteriosa e selvaggia, decisioni d'impatto e difficili da prendere lungo il percorso, il tutto in un'ambientazione memorabile e isolata. C'è un motivo per cui Until Dawn è così popolare ed è perché Supermassive ha cercato di essere all'altezza degli standard che ha stabilito sin dal suo arrivo.

Cronos: La nuova alba

Il 2025 è stato finora un anno piuttosto costante per i nuovi giochi horror e dal momento che abbiamo già evidenziato un gioco Silent Hill, sembra giusto che mostriamo un po' di amore per Cronos: The New Dawn. Bloober Team torna alla lista con l'ultima delle sue idee completamente originali. Prendendo una versione contorta della Polonia, questa storia soprannaturale e fantascientifica cerca di offrire un'azione survival horror intensa e impegnativa che richiede di stare attenti alle proprie risorse se si ha qualche speranza di sopravvivere.

Cinque notti da Freddy's

Non puoi avere un elenco di giochi horror senza forse il titolo di jump-scaring più famoso di tutti. Five Nights at Freddy's è uno di quei giochi che tutti dovrebbero provare una volta, solo per apprezzare perché e come è diventato così popolare. Probabilmente non ti preoccuperai troppo di giocare all'intera collezione di giochi di questa serie, ma per quanto riguarda Halloween, non ci sono molte opzioni così facili da prendere e divertirsi in una sola serata.

Morto alla luce del giorno

I giochi horror sono spesso il viaggio di un giocatore singolo, ma dato che Halloween cade di venerdì, perché non riunire alcuni amici per crogiolarsi nel divertimento stravagante? Se questo suona come uno spasso, Dead by Daylight è un buon punto di partenza in quanto è francamente uno dei pochi giochi horror asimmetrici che è rimasto attivo e in funzione per diversi anni. Friday The 13th, The Texas Chain Saw Massacre, Killer Klowns from Outer Space, Evil Dead: The Game e altro ancora, sono entrambe iterazioni di Dead by Daylight, che continua a essere il gold standard del formato.

Resident Evil VII: Rischio biologico

Abbiamo già incluso un Resident Evil gioco, ma ci è sembrato giusto includerlo come secondo per due motivi. In primo luogo, questo è un gioco assolutamente terrificante che è incredibilmente ben realizzato. Non troverai molte esperienze horror moderne migliori. In secondo luogo, a differenza di Resident Evil 2, Biohazard si gioca da una prospettiva in prima persona, il che lo fa sembrare quasi del tutto unico rispetto ai capitoli precedenti della famosa serie. La prima persona è la direzione giusta per il futuro di Resident Evil ? Questo è in discussione, ma sicuramente si è distinto e ha impressionato nel settimo capitolo principale.

Amnesia: La discesa oscura

Avremmo potuto mettere The Bunker qui, invece, dato che è leggermente più facile accedervi a metà degli anni 2020 ed è ancora un fantastico gioco horror, ma francamente nulla definisce la serie Amnesia come The Dark Descent; il gioco di cui molti di voi probabilmente si sono innamorati mentre guardavano gli YouTuber saltare dalle loro sedie nei primi giorni della piattaforma. Questo gioco è oscuro e contorto, claustrofobico e cupo, e pieno di tutti gli spettri e gli spaventi che potresti sperare anche tu.

Fasmofobia

Kinetic Games ' è diventato un successo immenso, spedito decine di milioni di unità nonostante sia ancora in accesso anticipato. Progettato come l'ultimo simulatore di caccia ai fantasmi, questo progetto consiste nell'usare il tuo ingegno e strumenti stravaganti nel tentativo di individuare, identificare e infine neutralizzare le entità soprannaturali che infestano vari luoghi unici. È scomodo e suggestivo, ma anche un po' strategico e intelligente, offrendo un'ottima opzione cooperativa per questo Halloween, soprattutto ora che il gioco è presente anche su console.

Giocherai a uno di questi giochi questo Halloween o hai qualcos'altro in programma in cui tuffarti?