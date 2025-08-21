Halloween di John Carpenter: Il gioco finalmente svelato

Quasi esattamente un anno fa, John Carpenter ha rivelato di essere stato coinvolto in un adattamento videoludico della suaHalloween iconica serie di film. All'epoca, tutto ciò che sapevamo era che sarebbe stato sviluppato in Unreal Engine 5. Da allora, silenzio radio. Ma ora, un anno dopo, abbiamo finalmente un gradito aggiornamento sul progetto, che va semplicemente sotto il titolo Halloween: The Game.

Il gioco è stato sviluppato da IllFonic e in un nuovissimo trailer apprendiamo che presenterà due modalità distinte: un'esperienza multiplayer e un'opzione per giocatore singolo per coloro che desiderano un'avventura basata sulla trama Halloween. IllFonic ha già lavorato a progetti simili come l'ormai chiuso Venerdì 13 e Predator: Hunting Grounds, dimostrando di avere molta esperienza con questo tipo di adattamento horror.

Se vuoi un assaggio di Halloween: The Game, puoi dare un'occhiata al trailer pre-renderizzato appena rilasciato qui sotto.