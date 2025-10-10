Halloween End aveva alcuni finali alternativi davvero interessanti

Molti di noi fan dell'horror saranno probabilmente d'accordo sul fatto che il capitolo finale della trilogia di Halloween di David Gordon Green non è stato esattamente un gran finale. Certo, abbiamo avuto un'ultima resa dei conti tra Strode e Myers, ma sembrava più che altro due pensionati stanchi che litigavano per l'ultima fetta di pane al caffè. Noioso e sdentato inizia a malapena a descriverlo.

Quindi, il film avrebbe potuto essere migliore con un finale diverso? Probabilmente no, ma il fatto è che Green ha giocato con diverse conclusioni alternative prima di decidere che Halloween Ends sarebbe culminato con la battaglia finale tra Myers e Strode. Non necessariamente perché fosse l'opzione più creativa, ma perché molte delle altre versioni erano viste come troppo oscure, intellettuali o profonde – qualcosa che Jamie Lee Curtis ha recentemente rivelato in un'intervista.

"Il finale originale di Halloween Ends, originariamente intitolato Halloween Dies, era una scena in una fabbrica di maschere. Si vede un nastro trasportatore di maschere in produzione. Sono maschere di Michael Myers, che diceva: 'Siamo tutti mostri se indossiamo la maschera. Non è solo Michael. Siamo tutti noi, se indossiamo la maschera". Eppure, in qualche modo, non saziava. Penso che fosse troppo intellettuale per questo finale. È stato un grande swing, e io onoro e sostengo il grande swing".

Curtis ha anche descritto un secondo finale in cui Strode avrebbe preso il posto del nuovo Myers. Ha detto:

"C'era anche un finale in cui abbiamo esplorato e filmato una sorta di transfert tra Laurie e Michael. Nell'uccisione finale di Michael, Laurie è quasi diventata lui. In questo secondo di gloria – togliendo la vita a Michael Myers – è diventata Michael Myers. A quel punto deve andarsene. Deve tornare alla Laurie che abbiamo incontrato nel primo film. Deve isolarsi per il resto della sua vita perché ora ha un pezzo di Michael in lei. Ma era troppo buio e troppo profondo per soddisfare la fame di questo viaggio di 40 anni".

Allora, cosa ne pensate: qualcuno di questi finali alternativi avrebbe reso Halloween Ends un addio migliore per la saga?