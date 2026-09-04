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Sono un grande appassionato di film horror. O, per essere più precisi, un appassionato di film slasher. Ho persino fatto qualche ricerca su questo sottogenere, che - senza esagerare - mi sta molto a cuore. Il miglior film slasher? Halloween (1978), ovviamente.

Conoscete la storia: Michael Myers, sei anni, uccide sua sorella e viene rinchiuso al Smith's Grove Sanitarium. Quindici anni dopo, scappa e torna al piccolo Haddonfield, dove inizia a perseguitare l'altra sorella (anche se scopriamo che è sua sorella solo nel sequel) e le sue amiche. Il film ha gettato le basi per l'intero genere slasher ed è una pietra miliare nella storia del cinema horror.

Ora, tu ed io abbiamo la possibilità di giocare nei panni di Michael Myers nel nuovo gioco horror di Illfonics - Halloween: The Game. Lo studio è dietro sia Friday the 13th: The Game che Killer Klowns from Outer Space: The Game. Il primo è stato rilasciato nel 2017 e ha introdotto questo genere di gioco noto come horror multiplayer asimmetrico. Un giocatore assume il ruolo di un classico assassino dei film horror, mentre altri quattro interpretano persone comuni/vittime. Questo, se giochi online. In realtà non ho giocato a nessuno dei due giochi menzionati sopra, ma ho giocato a Evil Dead: The Game, uscito nel 2022. Anche se è stato realizzato da uno studio diverso, ho comunque un'idea abbastanza chiara di cosa aspettarmi.

Il primo, ma non l'ultimo, omicidio commesso da Michael Myers.

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Il gioco ha un menu piuttosto sparso - sia per giocatore singolo che multiplayer. Per motivi specifici, mi concentrerò prima sul giocatore singolo. Il gioco presenta il gioco singolo come una sorta di tutorial per il multiplayer. Successivamente è suddiviso in un prologo e cinque capitoli. Tutte e sei queste sezioni ruotano attorno a sei diverse parti del film, anche se non si giocano effettivamente quelle parti ogni volta, ma piuttosto sequenze che si svolgono prima, dopo o addirittura durante le scene del film. Per fare un esempio, il prologo si svolge quando Michael fugge da Smith's Grove. Poi puoi controllare Michael mentre esce dall'ospedale (qui puoi anche provare ad attaccare alcune guardie ospedaliere) e, in perfetto stile GTA, alla fine ruba l'auto del dottor Loomis - il suo medico e un personaggio ricorrente nella serie - e se ne va. Il secondo capitolo si svolge la notte in cui arriva a Haddonfield - il giorno prima di Halloween. Si riprende la storia proprio mentre Michael ha fatto irruzione e ha strappato la sua leggendaria maschera bianca. C'è un vuoto nel film qui, che viene colmato dal fatto che Michael celebra la sua nuova maschera elegante correndo per il centro città e uccidendo persone. Ora, non mi soffermerò sui dettagli relativi al film, ma nel film l'allarme suona nel pomeriggio. Faccio fatica a credere che l'allarme del negozio sarebbe stato a tutto volume tutta la notte fino al pomeriggio del giorno dopo senza che la polizia fosse arrivata sulla scena. Ma come ho detto - non mi soffermerò su questi dettagli.

Controllare Michael è un po' come controllare un container in qualsiasi gioco. Non credo che nessuno l'abbia fatto (non riesco a pensare a un singolo gioco contenitore), ma credo che dia un'idea abbastanza accurata di cosa si prova a controllarlo. La velocità non è mai stata davvero il punto forte di Michael Myers, a pensarci bene. La sua forza, invece, sta nel muoversi furtivamente e nascondersi nell'ombra. Da qui il soprannome 'La Forma'. Nei titoli di coda del film originale, il personaggio non è effettivamente indicato come Michael Myers, ma come 'La Forma'. Puoi riempire vari indicatori avvicinandoti di soppiatto ma anche fissando le tue vittime. Poi diventano più facili da uccidere se l'hai fatto. Questo atto di fissare è un espediente classico nei film slasher ed è noto come 'lo sguardo'. Questo sguardo è stato oggetto di molte ricerche, e molti concludono che lo sguardo stesso sia di natura voyeuristica.

Sgattaiolare è divertente, ma devi stare attento a non farti beccare. Se succede, significherà chiamare la polizia!

Quando giochi con Michael, hai qualcosa chiamato 'salto di forma'. Questo significa che diventi invisibile e veloce, un'abilità estremamente importante nel gioco. Alla luce dei lampioni e di altre fonti di luce, ti muovi più lentamente e non puoi uscire dal 'salto di forma' mentre sei in una fonte di luce. Ma poiché lo fai al buio, vicino a una fonte di luce, puoi trovarti proprio davanti a un altro personaggio e infliggere un vero jump scare. Puoi anche scivolare attraverso (molte) porte e finestre e apparire proprio davanti a un personaggio nel mezzo di un soggiorno in una casa. Questo contribuisce a quella sensazione di 'come è entrato lì senza essere visto?' che si trova in molti film horror.

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Ecco come appare il mondo in 'shape jump'.

Purtroppo, non ho avuto la possibilità di giocare a questo - a mio avviso, un gioco puramente online - online. Perché? Ogni volta che ci ho giocato in preparazione di questa recensione, non c'erano abbastanza giocatori (o recensori, se vogliamo) da tutto il mondo che giocavano online. Il matchmaking è andato avanti per diversi minuti senza che succeda nulla. Non importa se mi sono collegato la mattina o il pomeriggio - non sono riuscito a iniziare nemmeno una partita multiplayer. Quindi, purtroppo, il punteggio è fortemente influenzato proprio da questo problema, il che è un peccato.

In sintesi, Halloween: The Game ha del potenziale. Era difficile avere grandi aspettative per la modalità giocatore singolo in questo tipo di gioco, quindi il gioco singolo non mi ha sorpreso né in senso positivo né negativo. È divertente muoversi furtivamente nell'ombra, tendere imboscate e attaccare i personaggi. Anche se, nel mio caso, questi sono NPC. Vedo il potenziale del gioco, ma nonostante ciò, non oso dargli un punteggio più alto di quello che ho fatto. Dopotutto, è già successo che tu abbia visto il potenziale in un gioco, ma quando ci hai giocato davvero, si è rivelato una delusione quando conta davvero.