Halo: Campaign Evolved campagna di marketing per PlayStation 5 è ora attiva

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Dopo l'uscita di Gears of War: Reloaded su PlayStation 5 lo scorso anno e l'allora capo di Xbox Phil Spencer ha dichiarato che non c'erano linee rosse su cosa Microsoft potesse rilasciare su altre piattaforme, la maggior parte delle persone probabilmente aveva un sospetto su cosa sarebbe successo. E infatti, quando Halo: Campaign Evolved è stato finalmente annunciato, PlayStation 5 è stata elencata come uno dei formati a cui sarebbe arrivata, e Sony ha poi utilizzato questo sistema nel suo marketing.

Probabilmente è la più grande sorpresa multipiattaforma da quando Sonic è apparso su GameCube, ma nelle ultime settimane il pendolo ha ricominciato a oscillare da quando la nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha iniziato apertamente a parlare di rifocalizzarsi sulle esclusive. Significa forse che il remake di Halo: Combat Evolved è a rischio per i giocatori PlayStation?

No, non sembra essere così; al contrario, ci sono chiari segnali che arriverà su PlayStation 5, e forse prima di quanto pensiamo. Un utente di Reddit riferisce che il suo GameStop locale ha iniziato a mostrare case Halo: Campaign Evolved a scopo promozionale. Di solito lo fanno relativamente vicino all'inizio dei preordini, e questo si accorderebbe con le ultime voci che dicono che il gioco uscirà a fine luglio.

Ci aspettiamo di sentire di più durante l'Xbox Games Showcase il 7 giugno, quando il Master Chief sicuramente farà un'apparizione, dato che il gioco uscirà quest'anno.