Halo: Campaign Evolved è diventato oro

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Buone notizie, fan di Halo! Halo Studios ha ufficialmente confermato Halo: Campaign Evolved è "diventato gold" ed è ora pronto per il lancio a fine luglio.

Sebbene il lancio principale avverrà il 28 luglio, quando tutti i giocatori potranno prendere la Standard Edition del gioco e rivivere la prima avventura di Master Chief su PC, PS5 e Xbox Series X/S, è offerto un periodo di Early Access a chi acquista la Premium Edition, che concede l'accesso a cinque giorni di gioco anticipato a partire dal 23 luglio.

Con solo l'elemento campagna di Combat Evolved, Campaign Evolved porta "la storia originale ricostruita con grafica in alta definizione, scene aggiornate, controlli raffinati e una nuovissima avventura in tre missioni." Sarà giocabile in solitaria, in cooperativa a due giocatori in split-screen su console, e anche in cooperativa online a quattro giocatori, con supporto per crossplay e cross-progressione.

Detto questo, riuscirai a prendere una copia Halo: Campaign Evolved ?