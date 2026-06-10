Halo: Campaign Evolved e Gears of War: E-Day offrono entrambi la cooperativa sul divano

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Molte persone sono rimaste profondamente deluse quando si è scoperto che Halo 5: Guardians e Halo Infinite mancavano di co-op locale. Per molti che sono cresciuti con la serie, questa è stata una caratteristica distintiva delle avventure di Master Chief, e ha certamente reso le corse Warthog molto più significative quando un amico poteva sparare mentre guidavi.

Ma... ora abbiamo buone notizie, dato che lo Xbox Store rivela che la cooperativa locale è tornata nell'universo Halo, e fino a due persone possono assumere ciascuna il ruolo di Master Chief e affrontare il Covenant nel primo mondo anello. Ma in realtà migliora ancora, perché Gears of War: E-Day supporterà anche questo, come si legge su Xbox Wire che offre "split-screen per due giocatori".

Halo: Campaign Evolved uscirà il 28 luglio, mentre Gears of War: E-Day debutterà il 6 ottobre. Entrambi questi titoli riceveranno anche edizioni da collezione molto consistenti - qualcosa di cui puoi leggere di più qui.