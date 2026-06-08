Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day e Fable riceveranno tutte Edizioni da Collezione

HQ

Una delle tante rivelazioni durante l'Xbox Games Showcase è stata l'attesissimo annuncio della data di uscita del remake per Unreal Engine 5 di Halo: Campaign Evolved. Il lancio è previsto già dal 28 luglio e, come abbiamo riportato questa sera, presenta tre nuove missioni con protagonisti Master Chief che si svolgono un anno prima degli eventi di Halo: Combat Evolved.

Quando Bungie realizzava i giochi di Halo, era comune che Microsoft pubblicasse edizioni da collezione assolutamente folli delle avventure di Master Chief, la più famosa delle quali è la Legendary Edition di Halo 3. Quell'edizione includeva una replica del suo elmetto Mjolnir.

E quando Halo: Campaign uscirà - è di nuovo il momento delle edizioni deluxe. E questo non include solo questo gioco; Gears of War: E-Day e Fable (entrambi con date di uscita questa sera, rispettivamente 6 ottobre e 23 febbraio) avranno anch'essi edizioni deluxe. Ecco cosa ottieni per i tuoi soldi:

Halo: Campaign Evolved - Edizione da collezione



Xbox Series X Edition include Halo: Campaign Evolved disco di gioco fisico e codice voucher per l'upgrade Premium Edition



L'Edizione PlayStation 5 include il disco di gioco fisico Halo: Campaign Evolved e il codice voucher per l'upgrade della Premium Edition



La Steam Edition include Halo: Campaign Evolved - Codice voucher Premium Edition (include un codice singolo per il gioco base e i contenuti di upgrade della Premium Edition)



SteelBook da collezione



Statua del Master Chief da 12"



Chip Cortana a LED replica con cavo ricaricabile



Tre pezzi originali di concept art (11" x 17")



Ricostruzione modernizzata del manuale fisico di Combat Evolved del 2001 (solo in inglese, franco-canadese, francese, spagnolo e tedesco)*



Alpha Halo Armory Pack, con 5 skin per armatura Master Chief e 6 skin per armi



Art of Halo: Campaign Evolved Libro d'arte digitale



Halo: Hungry Buzzards Racconto Digitale



Manuale di gioco digitale



Gears of War: E-Day - Edizione da Collezione



Statua da collezione da diorama da 15 pollici di Marcus Fenix e Dominic Santiago (richiede 3 batterie AAA, non incluse)



Replica in scala 1:1 delle targhette COG di Carlos Santiago, realizzata in metallo, lega di zinco e ottone



Foto in gioco



Litografia



Biglietto di ringraziamento da parte della Coalizione



Luke Preece ha progettato la custodia personalizzata per SteelBook®



Confezioni da collezione



Gears of War: E-Day gioco base (i clienti Xbox riceveranno un disco fisico, quelli Steam un codice digitale)



L'Edizione Collezionista include anche l'upgrade digitale Gears of War: E-Day Premium Edition che include fino a 5 giorni di Accesso Anticipato, il Pacchetto Armi Firma della Squadra Bravo, 1.000 Ferro (valuta premium di gioco) e Cinque Pacchetti di Personalizzazione Stagionale, a partire dal Pacchetto Emergenza al lancio (i restanti pacchetti saranno disponibili al momento dell'uscita).



Fable - Edizione da collezione



Collezionabili fisici



Statuetta del Jack of Blades



Libro d'arte in copertina rigida (solo inglese)



Custodia da collezione SteelBook®



Spilla Personalizzata della Gilda degli Eroi



Accesso anticipato - Gioca fino a 5 giorni prima del lancio



Gioco completo (i clienti XBOX e PlayStation riceveranno un disco fisico, i clienti Steam riceveranno un codice digitale)



Pacchetto Contenuti Fable Premium Edition



Fable: espansione Order of the Hero (in arrivo dopo il lancio)



Fable Digital Art Book & Colonna Sonora



Tutti e tre sono disponibili per l'acquisto tramite l'Xbox Game Studios Shop: qui per Halo, qui per Gears e qui per Fable.