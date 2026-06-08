Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day e Fable riceveranno tutte Edizioni da Collezione
Sono tutte cose piuttosto importanti che sospettiamo renderanno davvero felici i fan e sicuramente diventeranno oggetti di riferimento per i collezionisti.
Una delle tante rivelazioni durante l'Xbox Games Showcase è stata l'attesissimo annuncio della data di uscita del remake per Unreal Engine 5 di Halo: Campaign Evolved. Il lancio è previsto già dal 28 luglio e, come abbiamo riportato questa sera, presenta tre nuove missioni con protagonisti Master Chief che si svolgono un anno prima degli eventi di Halo: Combat Evolved.
Quando Bungie realizzava i giochi di Halo, era comune che Microsoft pubblicasse edizioni da collezione assolutamente folli delle avventure di Master Chief, la più famosa delle quali è la Legendary Edition di Halo 3. Quell'edizione includeva una replica del suo elmetto Mjolnir.
E quando Halo: Campaign uscirà - è di nuovo il momento delle edizioni deluxe. E questo non include solo questo gioco; Gears of War: E-Day e Fable (entrambi con date di uscita questa sera, rispettivamente 6 ottobre e 23 febbraio) avranno anch'essi edizioni deluxe. Ecco cosa ottieni per i tuoi soldi:
Halo: Campaign Evolved - Edizione da collezione
- Xbox Series X Edition include Halo: Campaign Evolved disco di gioco fisico e codice voucher per l'upgrade Premium Edition
- L'Edizione PlayStation 5 include il disco di gioco fisico Halo: Campaign Evolved e il codice voucher per l'upgrade della Premium Edition
- La Steam Edition include Halo: Campaign Evolved - Codice voucher Premium Edition (include un codice singolo per il gioco base e i contenuti di upgrade della Premium Edition)
- SteelBook da collezione
- Statua del Master Chief da 12"
- Chip Cortana a LED replica con cavo ricaricabile
- Tre pezzi originali di concept art (11" x 17")
- Ricostruzione modernizzata del manuale fisico di Combat Evolved del 2001 (solo in inglese, franco-canadese, francese, spagnolo e tedesco)*
- Alpha Halo Armory Pack, con 5 skin per armatura Master Chief e 6 skin per armi
- Art of Halo: Campaign Evolved Libro d'arte digitale
- Halo: Hungry Buzzards Racconto Digitale
- Manuale di gioco digitale
Gears of War: E-Day - Edizione da Collezione
- Statua da collezione da diorama da 15 pollici di Marcus Fenix e Dominic Santiago (richiede 3 batterie AAA, non incluse)
- Replica in scala 1:1 delle targhette COG di Carlos Santiago, realizzata in metallo, lega di zinco e ottone
- Foto in gioco
- Litografia
- Biglietto di ringraziamento da parte della Coalizione
- Luke Preece ha progettato la custodia personalizzata per SteelBook®
- Confezioni da collezione
- Gears of War: E-Day gioco base (i clienti Xbox riceveranno un disco fisico, quelli Steam un codice digitale)
- L'Edizione Collezionista include anche l'upgrade digitale Gears of War: E-Day Premium Edition che include fino a 5 giorni di Accesso Anticipato, il Pacchetto Armi Firma della Squadra Bravo, 1.000 Ferro (valuta premium di gioco) e Cinque Pacchetti di Personalizzazione Stagionale, a partire dal Pacchetto Emergenza al lancio (i restanti pacchetti saranno disponibili al momento dell'uscita).
Fable - Edizione da collezione
- Collezionabili fisici
- Statuetta del Jack of Blades
- Libro d'arte in copertina rigida (solo inglese)
- Custodia da collezione SteelBook®
- Spilla Personalizzata della Gilda degli Eroi
- Accesso anticipato - Gioca fino a 5 giorni prima del lancio
- Gioco completo (i clienti XBOX e PlayStation riceveranno un disco fisico, i clienti Steam riceveranno un codice digitale)
- Pacchetto Contenuti Fable Premium Edition
- Fable: espansione Order of the Hero (in arrivo dopo il lancio)
- Fable Digital Art Book & Colonna Sonora
Tutti e tre sono disponibili per l'acquisto tramite l'Xbox Game Studios Shop: qui per Halo, qui per Gears e qui per Fable.