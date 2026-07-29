Halo: Campaign Evolved impressiona sia su PlayStation che su Xbox

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Da ieri, Halo: Campaign Evolved è ora disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, anche per chi non ha acquistato un'edizione più costosa. Dal suo lancio, gli esperti tecnologici di Digital Foundry hanno esaminato più da vicino il gioco per scoprire come si comporta questo titolo storicamente significativo (il primo Halo costruito con Unreal Engine 5, e ovviamente la prima apparizione di Master Chief su PlayStation 5). Halo Studios ha dato alle console Sony l'affetto che meritano?

Fortunatamente, la risposta a questa domanda sembra essere sì. Digital Foundry è generalmente molto soddisfatto e osserva, tra le altre cose, che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X girano a 60 fotogrammi al secondo e "sono praticamente alla pari in termini di qualità dell'immagine e presentazione complessiva." Anche i possessori di Xbox Series S possono essere soddisfatti, perché anche se alcuni elementi sono stati ridotti e la risoluzione è inferiore, la console riesce a "sfruttare le stesse tecnologie di base dell'Unreal Engine 5 della sua sorella più potente" - tutto a 60 fotogrammi al secondo.

Il vincitore tra le console, però, è la PlayStation 5 Pro, che offre una qualità dell'immagine migliore e un frame rate più fluido. Se giochi in Modalità Qualità, puoi anche aspettarti una risoluzione leggermente più alta.

Digital Foundry conclude quindi che Halo: Campaign Evolved è "altamente raccomandato su tutte le piattaforme" e osserva che è "una vetrina quasi perfetta per Unreal Engine 5."

Abbiamo già recensito il gioco, e potete leggere cosa ne abbiamo pensato proprio qui.