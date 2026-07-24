Halo: Campaign Evolved mostrato nel trailer di lancio Epic

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È stato un po' una delusione per molti che volevano giocare a Halo: Campaign Evolved giovedì dopo aver acquistato un'edizione più costosa con data di uscita anticipata. Si scoprì che non tutti riuscirono a far partire il gioco, e solo qualche ora dopo tutto tornò alla normalità. Resta da vedere se i colpiti saranno in qualche modo risarciti.

In ogni caso, il gioco è molto divertente. La nostra recensione uscirà a breve, ma nel frattempo siamo felici di condividere il trailer di lancio.

Campaign Evolved è un remake molto sontuoso dell'avventura originale di Master Chief, anche se manca della componente multiplayer. Poiché si tratta di un remake completo e non di un remaster, il gameplay è stato anche in parte modernizzato, il che significa che Master Chief ha accesso a funzionalità come la corsa, armi dei capitoli successivi della serie e persino la cooperativa online per un massimo di quattro giocatori (e è disponibile anche la classica cooperativa a schermo condiviso).

Guarda il video qui sotto per un'anteprima del ritorno del Master Chief all'avventura che ha dato inizio a tutto 25 anni fa.