Halo: Campaign Evolved potrebbe essere rilasciato a fine luglio

HQ

Poco prima di Pasqua, è stato rivelato che Halo: Campaign Evolved era già stato valutato dal Korea Game Rating and Administration Committee (GRAC). Questo avviene tipicamente solo pochi mesi prima del lancio e, come abbiamo già riportato, si dice che il gioco sarà rilasciato durante l'Xbox Games Showcase il 7 giugno.

Ora abbiamo un'altra possibile data di lancio, dopo che un rivenditore coreano ha dichiarato che Halo: Campaign Evolved è previsto per il 28 luglio. Quello è un martedì, che è un giorno della settimana per le uscite di giochi Microsoft. Quando questo è stato notato, la data è scomparsa rapidamente, ma gli utenti di Reddit più attenti sono riusciti a salvare screenshot come prova.

Nel frattempo, i data miner hanno trovato altre prove che in realtà supportano il 28 luglio come data di prima dopo la scoperta di due date: 23 e 28 luglio. Microsoft spesso rilascia edizioni più esclusive che ci permettono di iniziare presto cinque giorni prima, ed è molto probabile che sia proprio questo il punto.

Le date possono, naturalmente, cambiare, ma salvo circostanze impreviste, ci sono ancora abbastanza prove per sostenere questa ipotesi ben fondata.