Halo: Campaign Evolved presentato in un trailer entusiasmante, uscirà a luglio

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Una delle presentazioni più entusiasmanti al Microsoft Showcase è stata Halo: Campaign Evolved. Non erano solo grafica mozzafiato, nuovi nemici e personaggi iconici a essere mostrati, ma anche caratteristiche completamente nuove. Abbiamo potuto vedere frammenti di tre missioni completamente nuove ambientate un anno prima degli eventi della campagna principale del primo gioco.

Resta da vedere cosa aggiungeranno queste missioni alla narrazione, ma vedremo personaggi non presenti nell'originale—come i Bruti e, in questo caso, forse uno dei leader del Covenant. Puoi guardare il trailer qui sotto. Il gioco uscirà il 28 luglio 2026 su Xbox Series S/X, PC e Xbox Cloud. Sei impaziente di giocare di nuovo alla campagna originale?

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