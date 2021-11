Halo Infinite: gioca ora al multiplayer gratuitamente

HQ

In occasione del ventesimo anniversario di Xbox (e, ovviamente, anche della serie Halo), Microsoft ha sorpreso tutti con una serie di importanti annunci legati al mondo delle loro piattaforme. A dominare la serata, è stato indubbiamente il lancio della beta multiplayer di Halo Infinite, che può essere scaricata da qualsiasi utente Xbox o PC, in quanto è free-to-play.

In particolare, la beta free-to-play del Multiplayer di Halo Infinite e la Season 1 arrivano con tre settimane di anticipo, disponibili a partire da ora per tutti i giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows; inoltre, sarà disponibile anche tramite Xbox Cloud Gaming. I giocatori possono inoltre godere dei contenuti della Season 1, incluse tutte le mappe, le modalità principali, le funzionalità dell'Academy e il Battle Pass.

Sei pronto a gustartela?