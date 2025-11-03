Halo MMO della fine degli anni 2000 è stato presumibilmente ucciso per proteggere il bonus dell'ex capo di Xbox

HQ

C'è una linea temporale in cui tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010 tutti noi avremmo giocato a un Halo MMO. SecondoDoom il level designer Sandy Petersen, che ha anche crediti lavorando su Quake e Age of Empires, l'ormai defunto Ensemble Studios stava lavorando a un gioco multiplayer online Halo, nome in codice Titan, ma è stato chiuso e tagliato per proteggere l'assegno bonus dell'allora capo di Xbox Don Mattrick.

In un post sui social media, Petersen afferma che "Nel 2008, Ensemble Studios ha iniziato a pianificare un gigantesco MMO ambientato nell'universo di Halo. L'abbiamo chiamato in codice Titan. Doveva aver luogo decine di migliaia di anni fa, prima che gli Auloni venissero attivati e distruggessero tutta la vita senziente nella Galassia.

Aggiunge un po' di dettagli sul gioco, incluso il fatto che si può giocare come Forerunners o Covenant, e che il gioco è ambientato molto tempo nella storia di Halo, molto prima dell'era della guerra Master Chief e della guerra UNSC-Covenant.

Petersen spiega: "Si poteva giocare nei panni dei Precursori o dei loro nemici, i Covenant. The Flood, ovviamente, era nel gioco, ma non giocabile. Avevamo tutte le serie di missioni elaborate, i mondi di origine per tutte le specie, ecc. ecc."

Ha anche accennato alle stime del successo del gioco e a come Microsoft si aspettasse che il gioco avrebbe incassato fino a 1,1 miliardi di dollari, il che è immensamente impressionante, soprattutto perché stiamo parlando di eventi del 2008.

Tuttavia, è stato tagliato e chiuso, con Petersen che ha esposto la situazione come segue: "Tutto è stato vanificato quando Don Mattrick si è reso conto che il suo bonus azionario si basava sul reddito che MS aveva avuto dai giochi in 3 anni.

"Vedete, abbiamo stimato 3,5 anni per finire Titan se lo avessimo fatto bene. E questo va oltre la data di scadenza di Mattrick.

"Quindi, licenziando TUTTI gli Ensemble, non ha dovuto pagare per il nostro costoso studio per 3 anni e non gli importava di Titan.

"Tutto quello che ha perso è stato uno studio di videogiochi che non ha mai venduto meno di 3 milioni di copie di tutto ciò che abbiamo fatto. Non credo che abbia reso giustizia agli azionisti di MicroSoft, ma ehi, Don ha iniziato come un uomo con l'ascia di guerra di EA, quindi cosa ti aspetteresti?"

Pensi che un Halo MMO sarebbe stato un grande successo e avresti giocato a un progetto del genere?