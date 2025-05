Halo Studios ha in programma di rilanciare la voce di Master Chief e Cortana?

HQ

Una delle cose più iconiche della serie Halo, forse anche più dei mondi ad anello, è l'audio. Stiamo parlando della potente colonna sonora, ma anche della voce rombante di Master Chief.

Il doppiatore di The Chief è Steve Downes, affiancato da Jen Taylor nei panni di Cortana. Questi due sono stati determinanti nel rendere la serie Halo così iconica, e infatti 343 Industries ha effettivamente cercato di sostituirli per Halo 4, ma al pubblico di prova non sono piaciute le nuove voci e il duo ha riottenuto il lavoro.

Ma... sfortunatamente, non sembra del tutto impossibile che Halo Studios abbia ancora una volta le stesse idee. Rebs Gaming riporta che Downes e Taylor hanno rivelato durante una recente convention di fan che non sono stati contattati per giocare a Master Chief e Cortana in nessun gioco in arrivo. Ora, non sappiamo fino a che punto 343 Industries sia arrivata sul prossimo titolo della serie, ma Halo Infinite è stato rilasciato tre anni fa, quindi dovrebbe essere il momento di assicurarsi almeno che gli attori siano interessati, a meno che non si tratti di un gioco con un protagonista diverso o qualcosa di simile.

Entrambi gli attori dicono che vorrebbero riprendere i loro ruoli, ma temono che il loro impegno per i diritti sindacali con una migliore protezione contro l'IA possa trattenerli. In precedenza, gli attori Zombi di Call of Duty: Black Ops 6 sono stati licenziati, il che si sospettava fosse dovuto anche alla sindacalizzazione (e anche Activision Blizzard, come sappiamo, è di proprietà di Microsoft).

Il licenziamento di dipendenti di lunga data da ruoli iconici è già accaduto in passato. Nel 2023, Charles Martinet ha dovuto smettere di dare la voce a Super Mario e ai suoi amici dopo 32 lunghi anni. Steve Downes che lascia Master Chief dopo 24 anni sarebbe quindi una storia simile.

Se effettivamente lascerà il ruolo, a parte il coinvolgimento sindacale, è concepibile che sia perché Halo Studios vuole un reboot dell'intera serie, o che Downes compie 75 anni quest'estate e gli sviluppatori pensano semplicemente che sia giunto il momento di passare le redini a qualcuno più giovane.