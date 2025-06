Halo Studios sta incoraggiando il fan-project Spartan Survivors

Siamo abituati a sentire storie su come i progetti dei fan basati su franchise di giochi amati siano perseguitati e costretti a chiudere da editori troppo zelanti, spesso aziende come Blizzard, Nintendo e Rockstar. Ma naturalmente c'è anche chi agisce in modo diverso.

Questi includono Bethesda, CD Projekt Red e Valve - e a quanto pare anche Halo Studios. Quest'ultimo è stato più volte incoraggiante nei confronti della sua community, e ora ha dimostrato ancora una volta di considerare i progetti dei fan come tributi piuttosto che come brand.

Tramite Bluesky, i creatori del fan project di Spartan Survivors hanno annunciato che Halo Studios li ha contattati, non per costringerli a smettere di lavorare, ma per dare la loro benedizione:

"Mi piace davvero vedere la passione che tu e il tuo team avete riversato in questa esperienza: è davvero divertente e non vediamo l'ora di andare avanti nel nostro playthrough e sbloccare le cose"

Spartan Survivors è un gioco d'azione ispirato a Vampire Survivors, che puoi vedere più dettagliatamente qui. Abbastanza bene, entro la fine dell'anno uscirà sia per PC che per Xbox, e speriamo che i malintenzionati del settore ne prendano nota.