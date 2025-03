Halo: The Master Chief Collection potrebbe non essere avviato con tutti i giochi su Switch 2 e PS5

HQ

Sebbene non siano ancora stati confermati ufficialmente, considerando la spinta di Microsoft a far sbarcare grandi franchise su altre piattaforme negli ultimi mesi, ci aspettiamo che Halo: The Master Chief Collection arrivi su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 ad un certo punto.

Tuttavia, potremmo non ottenere l'esperienza completa. Parlando al podcast di Xbox Two, Tom Warren di The Verge ha affermato di non essere sicuro che il lancio di The Master Chief Collection su altre piattaforme sarà lo stesso gioco che abbiamo su Xbox e PC.

"Non so se sarà una collezione nel senso di... Sì, non pensiamo che avrà tutte le partite, mettiamola così. Il massimo che posso dire in questo momento", ha detto Warren. All'epoca, gli è stato chiesto del Nintendo Switch 2 direct in arrivo questa settimana, il che significa che potrebbe riferirsi solo al lancio del gioco sulla console Nintendo.

Ma sembra strano che le versioni PS5 e Nintendo Switch 2 di Halo: The Master Chief Collection siano diverse. Forse entrambi salteranno un gioco della collezione in modo che Microsoft possa rilasciare un remaster in seguito.

Halo: The Master Chief Collection è ora disponibile per Xbox One, PC e Xbox Series X/S.