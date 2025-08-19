Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco, secondo fonti egiziane

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Hamas ha accettato una proposta di cessate il fuoco mediata da Egitto e Qatar che sospenderebbe le ostilità per due mesi e includerebbe il rilascio sia degli ostaggi che dei prigionieri palestinesi, ha detto una fonte ufficiale egiziana.

"Hamas, insieme alle fazioni palestinesi, ha trasmesso la loro accettazione della proposta avanzata ieri dai mediatori del Qatar e dell'Egitto", ha detto Hamas in una breve dichiarazione lunedì. Diversi media hanno riferito che Israele ha ricevuto la risposta di Hamas.



Potresti essere interessato: Trump segnala il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza dell'Ucraina in un quadro di pace.



L'alto funzionario di Hamas, Basem Naim, ha annunciato l'approvazione del gruppo via Facebook. Mentre Hamas e altre fazioni palestinesi hanno segnalato l'approvazione, Israele non ha ancora emesso una risposta, anche se i funzionari hanno riconosciuto di aver ricevuto l'offerta.

Il piano è visto come un potenziale passo verso un accordo più ampio per porre fine a quasi due anni di conflitto, anche se le forze israeliane continuano le operazioni intorno a Gaza City e i civili fuggono in previsione di un'ulteriore escalation. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.