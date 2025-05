Hamas cerca di respingere l'inviato degli Stati Uniti per modificare l'accordo di cessate il fuoco

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco temporaneo a Gaza hanno incontrato un altro ostacolo sabato, quando Hamas ha proposto modifiche a un piano sostenuto dagli Stati Uniti che prevede il rilascio graduale di ostaggi e un più ampio accesso umanitario.

Il gruppo ha ribadito le richieste di un ritiro militare completo dall'enclave, richieste che Israele ha costantemente rifiutato. Nel frattempo, l'inviato di Trump ha etichettato la proposta come "totalmente inaccettabile", mettendo in dubbio lo slancio dei recenti negoziati, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.