Hamas segnala la volontà di una lunga tregua a Gaza, ma rifiuta il disarmo

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Mentre le discussioni sul cessate il fuoco continuano, Hamas ha indicato che potrebbe accettare una tregua di cinque o sette anni con Israele in cambio della fine della guerra, facilitando la ricostruzione di Gaza e garantendo il rilascio di prigionieri e ostaggi.

Tuttavia, il gruppo ha anche detto sabato che il disarmo non è un'opzione, resistendo alla richiesta chiave di Israele per la smilitarizzazione di Gaza. I funzionari israeliani rimangono scettici su qualsiasi progresso significativo senza che Hamas soddisfi le condizioni fondamentali.

Nel frattempo, la crisi umanitaria a Gaza si aggrava, con continui attacchi e gravi sfollamenti in tutto il territorio. Per ora resta da vedere come si evolveranno i negoziati nei prossimi giorni. Nel frattempo, puoi leggere di più qui.