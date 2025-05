Hamas uccide i saccheggiatori nel mezzo della crescente crisi umanitaria a Gaza Il gruppo militante intensifica la repressione dei furti mentre la carenza di cibo a Gaza peggiora sotto il blocco israeliano.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che Hamas ha giustiziato diversi presunti saccheggiatori in mezzo alla crescente carenza di cibo a Gaza, dove bande armate hanno preso di mira cucine e negozi comunitari, hanno detto fonti vicine al gruppo militante palestinese. Il gruppo accusa alcuni saccheggiatori di collaborare con Israele, che ha mantenuto un blocco su Gaza per due mesi, esacerbando la crisi umanitaria. Con l'aumento delle tensioni, Hamas promette di adottare misure dure contro coloro che sono coinvolti in attività criminali. I palestinesi ricevono pasti dai volontari nell'area di Mawasi a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 26 aprile 2025 // Shutterstock