Han Solo è quasi apparso in Star Wars: The Clone Wars

Star Wars: The Clone Wars si distingue come una delle migliori offerte moderne Star Wars. Abbracciando diverse stagioni e terminando con il botto qualche anno fa, lo show ha stabilito un precedente che moltiStar Wars vorrebbero fosse in grado di eguagliare costantemente su base live-action.

Ma parlando di The Clone Wars, presentava quasi un personaggio che francamente sarebbe sembrato fuori posto in quell'epoca. Han Solo è quasi spuntato nella serie, sotto forma di una versione giovane del personaggio, e una che avrebbe potuto essere doppiata dal Darth Maul doppiatore.

Parlando a un panel a Dragon Con 2025, come da The Pop Verse, Sam Witwer, che è noto come la voce di Darth Maul e di altri personaggi animati Star Wars, ha spiegato quanto segue.

"C'è stato un momento in Clone Wars in cui George Lucas stava pensando di coinvolgere un giovane Han Solo. So che Dave [Filoni] ha fatto un sacco di provini di attori, e io sono stato uno degli attori che hanno fatto il provino. So che George sa che [imita la voce scontrosa di Harrison Ford] quando voglio, posso fare un Harrison Ford utile, o posso fare un vecchio Harrison scontroso".

Parlando del suo processo di audizione, Witwer ha aggiunto: "Quello che ho fatto è stato Bob Falfa di American Graffiti. L'ho fatto, e non so se Dave ha capito quello che stavo facendo io, ma se stai facendo il giovane Han Solo, sicuramente non è ancora Han Solo. Sta cercando di essere Han Solo".

Ti sarebbe piaciuto vedere un giovane Han Solo in The Clone Wars ?