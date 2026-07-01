Hand -disegnato Waltz and Jam mostrato in un nuovo trailer

Oggi ci sono parecchi videogiochi stilizzati a mano, con opzioni interessanti e davvero sorprendenti tra cui The Eternal Life of Goldman, Forgotlings e Into the Unwell. Se ti piacciono i giochi con il carattere che questi stili di grafica offrono, allora sarai sicuramente incuriosito anche dal prossimo progetto di Flyway Games Waltz and Jam.

Si tratta di un puzzle action-adventure dall'alto che ruota attorno a una adorabile coppia di protagonisti composta dal fantasma perduto noto come Waltz e dal suo cucciolo spirituale chiamato Jam. Il progetto segue mentre questi due viaggiano attraverso sette regni distinti ispirati ai Sette Peccati Capitali, chiedendo loro di combattere nemici, scoprire segreti, risolvere enigmi ambientali e infine raggiungere la Porta del Giudizio per sfuggire a questo limbo.

Con Waltz and Jam che sarà infine lanciato su PC, senza una data di uscita fissa al momento, è stato condiviso un nuovo trailer animato del gioco, che potete vedere di persona qui sotto. Stuzzica il fascino inquietante e l'umorismo leggero del gioco, mettendo in luce il legame tra i due protagonisti.

Dai un'occhiata qui sotto e, per ulteriori contenuti da Waltz and Jam, ci viene detto che ulteriori notizie sul gioco "saranno condivise nei prossimi mesi."