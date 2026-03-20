Handheld Mode Boost per Switch 2 riduce la durata della batteria di circa il 25%
Il risultato può essere diffidente a seconda di cosa stai giocando, ma è innegabile che questa funzione aumenterà il consumo energetico.
Questa settimana, Nintendo ha rilasciato un aggiornamento piuttosto sostanziale per la Switch 2, con una delle principali novità rappresentata dal Handheld Mode Boost. Grazie a questo, ora puoi giocare ai giochi dalla Switch originale sulla Switch 2 in modalità portatile con la stessa risoluzione e prestazioni di se giocassi in modalità docked.
Ovviamente è un'ottima notizia, ma aumentare le prestazioni naturalmente pesa sulla batteria. Un utente di Reddit ha ora indagato su questo e ha giocato la versione 2019 di Doom su Switch 2 con Handheld Mode Boost, riferendo che questo ha causato la durata della batteria "da 5 ore e 5 minuti a 3 ore e 43 minuti." In altre parole, una riduzione piuttosto significativa della durata della batteria.
Questa è comunque una buona notizia, ovviamente, ma potrebbe essere una buona idea saltare l'uso della funzione se non potrai ricaricare per diverse ore o non hai un power bank.