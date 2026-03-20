Handheld Mode Boost per Switch 2 riduce la durata della batteria di circa il 25%

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Questa settimana, Nintendo ha rilasciato un aggiornamento piuttosto sostanziale per la Switch 2, con una delle principali novità rappresentata dal Handheld Mode Boost. Grazie a questo, ora puoi giocare ai giochi dalla Switch originale sulla Switch 2 in modalità portatile con la stessa risoluzione e prestazioni di se giocassi in modalità docked.

Ovviamente è un'ottima notizia, ma aumentare le prestazioni naturalmente pesa sulla batteria. Un utente di Reddit ha ora indagato su questo e ha giocato la versione 2019 di Doom su Switch 2 con Handheld Mode Boost, riferendo che questo ha causato la durata della batteria "da 5 ore e 5 minuti a 3 ore e 43 minuti." In altre parole, una riduzione piuttosto significativa della durata della batteria.

Questa è comunque una buona notizia, ovviamente, ma potrebbe essere una buona idea saltare l'uso della funzione se non potrai ricaricare per diverse ore o non hai un power bank.