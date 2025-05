HQ

Studio Koba ha abbagliato il mondo dei giochi nel 2021 con il suo meraviglioso Narita Boy, ma mi è mancata quella febbre del lancio e l'ho scoperta in un modo più intimo qualche tempo dopo. E penso che questo sia stato un grande favore per me. Narita Boy è un titolo molto particolare, non solo per la sua estetica in pixel art o per i suoi costanti omaggi alla cultura pop degli anni '80, e anche per la sua esposizione come se fosse un titolo arcade: è un'opera con l'anima e, in questi tempi in cui l'anima è sempre più scarsa e l'algoritmo del profitto di un consiglio di amministrazione ha la precedenza, Sono questi gioielli che guidano il progresso del mezzo. Non è la prima volta che mi senti dire questo.

Nonostante tutta la sua bontà, è vero che Narita Boy è stato difficile seguire un sequel dello stesso tenore, poiché la sua storia arriva a una conclusione (soddisfacente) e un sequel perderebbe già quell'elemento di sorpresa e scoperta di cui ora facciamo tesoro. Ma il Digital Kingdom poteva continuare a crescere, aveva solo bisogno di un'eroina completamente diversa: Haneda Girl.

Chichi Wakada è un'adolescente normale con una stranezza molto speciale: è la migliore giocatrice del mondo in Haneda Girl, e con quel curriculum la professoressa Nakamura (sì, la stessa creatrice del Digital Realm che abbiamo dovuto riportare alla memoria in Narita Boy ) le affida la missione di abbattere gli hackernauts che minacciano l'esistenza stessa del Data Empire. Chichi prende la sua spada laser Ken-chan e il suo mecha da combattimento tattico M.O.T.H.E.R. e parte per un'avventura. E questo è tutto. Questa è la trama. Haneda Girl ridimensiona l'ambizione narrativa che il suo "cugino" Narita Boy ha distillato per mettere tutta la sua attenzione sul gameplay. Ed è il meglio che Studio Koba avrebbe potuto fare.

Annuncio pubblicitario:

Uno schermo, una successione di vignette che si combinano per formare un quadro d'insieme e l'intera trama ben spiegata. Una volta che Haneda Girl si lascia alle spalle la schermata del titolo, tutto da lì in poi è un frenetico festival platform d'azione in cui la guerriera e il suo robot da combattimento attraversano i livelli eliminando i nemici e cercando di trovare tutti i segreti nel minor tempo possibile. Il gancio è che Haneda Girl sembra quasi un'opera duale, con due protagonisti che funzionano come un'unica unità. Hane-chan è agile, veloce e può arrampicarsi su qualsiasi superficie diritta, ma verrà eliminata in un solo colpo dai nemici (e sono ottimi colpi in questo. M.O.T.H.E.R., d'altra parte, è pesante, robusto e può schiacciare i nemici investendoli con mitragliatrici a lungo raggio (per cominciare, perché l'arsenale si espande in seguito), ma la sua mobilità è ridotta.

Quindi, come superare l'ambiente e le sue sfide? Ebbene, entrambi i protagonisti cambiano controllo premendo un solo pulsante, il che significa che anche nel bel mezzo di un salto con Hane, possono atterrare all'interno di M.O.T.H.E.R., e poi sparare con lo stesso pulsante di interruttore, che ti darà un'idea della versatilità e della varietà di movimenti e situazioni che possono verificarsi. Inoltre, tutte le traiettorie, sia i salti, lo scatto, i colpi e gli attacchi caricati (Superdash) devono essere contrassegnati da una doppia leva, nel caso di utilizzo di un controller (l'opzione che ho usato). Con i tasti freccia e WASD è anche possibile... Ma richiede un livello di controllo e precisione che la mia pazienza non mi permette più.

La sinergia tra i due personaggi è ciò che fa la differenza rispetto ad altre opere che, e questo è riconosciuto dagli sviluppatori di Studio Koba, hanno ispirato il titolo: Se vi sono piaciuti giochi come Katana Zero, Broforce, o Hotline Miami, troverete qui un titolo più che degno di entrare nel pantheon più alto del genere. La progressione tra i livelli avviene in primo luogo attraverso la varietà di nemici e la nostra capacità di salto e traiettorie di precisione, ma poi verranno aggiunte nuove armi come il lanciamissili per affrontare ciascuno dei 45 livelli principali e circa 30 livelli aggiuntivi che vengono sbloccati tramite CD-ROM che raccogliamo attraverso i livelli, o ottenendo punteggi elevati che ci garantiscono il grado Gold o superiore. E qui sta il gancio. Con vari gradi di abilità, puoi superare i 15 livelli principali del gioco in meno di dieci ore, ma padroneggiare il gioco e sbloccare molti dei suoi livelli bonus (che sono tanto belli quanto diabolicamente difficili) richiederà molto, molto più tempo. Non si tratta solo di un omaggio retrò agli anni '80 o della sensazione di trovarsi di fronte a un vecchio schermo arcade a tubi a vuoto. L'anima di Haneda Girl si trova a metà strada tra l'arcade puro e il platform d'azione.

Annuncio pubblicitario:

Adoro il sistema di punteggio più alto alla fine di ogni livello e durante il periodo di revisione tutto ciò a cui riuscivo a pensare era che quando incoraggiavo amici e colleghi a giocare, mi passavano gli screenshot delle loro classifiche per vedere chi aveva raggiunto il grado più alto. Penso che quel sistema potrebbe funzionare bene come classifica con Steam amici. E non abbiamo ancora parlato di quello che è l'altro mio grande vantaggio per Haneda Girl: la sua colonna sonora. Ricordo di aver finito la mia prima sessione di gioco dopo due ore e di aver ripreso fiato, e la musica di Salvinsky mi martellava ancora in testa. I ritmi sono più trascinanti e memorabili, anche come elemento di sottofondo, ma se siete rimasti affascinati dalla sua synthwave in Narita Boy, vi innamorerete di Haneda Girl.

Sono entusiasta di questo approccio più semplice e, allo stesso tempo, più mirato e preciso che è Haneda Girl all'interno dell'opera di Studio Koba. Un gioco che mi ha completamente catturato e che sto ancora rigiocando, migliorando i miei punteggi e scoprendo quei livelli nascosti che sono ancora irraggiungibili. Spero solo che il governo giapponese sarà presto incoraggiato ad aprire un terzo aeroporto a Tokyo per scoprire quale titolo avrà il prossimo gioco di Studio Koba, e per vedere con quale meraviglioso esercizio di design ci delizierà.